За секунду до старту: Джамала показала репетицію номера та похвалилася новими знайомствами (фото, відео)

Співачка поділилася, як проводить час під час підготовки до фіналу конкурсу

У суботу, 13 травня, відбудеться фінал міжнародного вокального конкурсу "Євробачення". На ліверпульській сцені виступить і українська співачка Джамала, яка перемогла у конкурсі у 2016 році.

Вона прибула до Великої Британії за кілька днів до грандіозної події для підготовки до заходу. Заключний тур Євробачення розпочнеться у суботу, 13 травня, о 22:00 за київським часом, а зараз відбуваються останні приготування. Фото заключного прогону свого номера опублікувала Джамала у своєму Instagram.

"Фінал Євробачення вже за лічені миті. Чекаєте? Зустрітися з кимось — це щось поза реальністю тут. Але немає нічого неможливого. Далі буде", — написала вокалістка в соціальній мережі.

Джамала на репетиції виступу

Співачка вже встигла зустріти не лише своїх українських колег, які також візьмуть участь у шоу, а й переможців попередніх конкурсів. Джамала також порадувала своїх передплатників знімком із Вєркою Сердючкою. У 2007 році з піснею "Dancing Lasha Tumbai" вона посіла друге місце. На знімку також була сценічна мати Інна Білоконь.

Джамала, Вєрка Сердючка та її мама

Зірка також поспілкувалася із англійським співаком Семом Райдером. Він представляв Велику Британію на міжнародній сцені конкурсу минулого року з піснею Space Man та посів друге місце.

Джамала та Сем Райдер

Джамала також познайомилася з одним із провідних Євробачення — коміком Гремом Нортоном. Він уже багато років є ведучим власного проекту The Graham Norton Show.

Джамала та Грем Нортон

Нагадаємо, що українці можуть дивитися шоу онлайн на низці платформ. Віддати голос за учасника, що сподобався, можна за допомогою смс-повідомлення.