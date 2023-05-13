За секунду до старта: Джамала показала репетицию номера и похвасталась новыми знакомствами (фото, видео)
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Певица поделилась, как проводит время во время подготовки к финалу конкурса
В субботу, 13 мая, состоится финал международного вокального конкурса Евровидение. На ливерпульской сцене выступит и украинская певица Джамала, победившая в конкурсе в 2016 году.
Она прибыла в Великобританию за несколько дней до грандиозного события для подготовки к мероприятию. Заключительный тур Евровидения начнется в субботу, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени, а сейчас происходят последние приготовления. Фото заключительного прогона своего номера опубликовала Джамала в своем Instagram.
"Финал Евровидения уже через считанные мгновения. Ждете? Встретиться с кем-то – это что-то вне реальности здесь. Но нет ничего невозможного. Продолжение следует", – написала вокалистка в социальной сети.
Певица уже успела встретить не только своих украинских коллег, которые тоже возьмут участие в шоу, но и победителей предыдущих конкурсов. Джамала также порадовала своих подписчиков снимком с Веркой Сердючкой. В 2007 году с песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла второе место. На снимке также присутствовала сценическая мама Инна Белоконь.
Звезда также пообщалась с английским певцом Сэмом Райдером. Он представлял Великобританию на международной сцене конкурса в прошлом году с песней Space Man и занял второе место.
Джамала также познакомилась с одним из ведущих Евровидения — комиком Грэмом Нортоном. Он уже много лет является ведущим собственного проекта The Graham Norton Show.
Напомним, что украинцы могут смотреть шоу онлайн на ряде платформ. Отдать голос за понравившегося участника можно с помощью смс-сообщения.