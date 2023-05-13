За секунду до старта: Джамала показала репетицию номера и похвасталась новыми знакомствами (фото, видео)

Певица поделилась, как проводит время во время подготовки к финалу конкурса

В субботу, 13 мая, состоится финал международного вокального конкурса Евровидение. На ливерпульской сцене выступит и украинская певица Джамала, победившая в конкурсе в 2016 году.

Она прибыла в Великобританию за несколько дней до грандиозного события для подготовки к мероприятию. Заключительный тур Евровидения начнется в субботу, 13 мая, в 22:00 по киевскому времени, а сейчас происходят последние приготовления. Фото заключительного прогона своего номера опубликовала Джамала в своем Instagram.

"Финал Евровидения уже через считанные мгновения. Ждете? Встретиться с кем-то – это что-то вне реальности здесь. Но нет ничего невозможного. Продолжение следует", – написала вокалистка в социальной сети.

Джамала на репетиции выступления

Певица уже успела встретить не только своих украинских коллег, которые тоже возьмут участие в шоу, но и победителей предыдущих конкурсов. Джамала также порадовала своих подписчиков снимком с Веркой Сердючкой. В 2007 году с песней "Dancing Lasha Tumbai" она заняла второе место. На снимке также присутствовала сценическая мама Инна Белоконь.

Джамала, Верка Сердючка и ее мама

Звезда также пообщалась с английским певцом Сэмом Райдером. Он представлял Великобританию на международной сцене конкурса в прошлом году с песней Space Man и занял второе место.

Джамала и Сэм Райдер

Джамала также познакомилась с одним из ведущих Евровидения — комиком Грэмом Нортоном. Он уже много лет является ведущим собственного проекта The Graham Norton Show.

Джамала и Грэм Нортон

Напомним, что украинцы могут смотреть шоу онлайн на ряде платформ. Отдать голос за понравившегося участника можно с помощью смс-сообщения.