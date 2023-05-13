"Вєра хватки не втрачає": Сердючка запалила з "мамою" та TVORCHI за кілька годин до старту "Євробачення 2023" (відео)

Запальні танці розпалили фанатів

У суботу, 13 травня о 22:00 за київським часом у Ліверпулі відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2023. У 2023 році на популярному пісенному конкурсі Україну представляє гурт Tvorchi з треком Heart of Steel.

Учасники гурту Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні активно готуються до виступу. Між репетиціями вони встигають поспілкуватися та навіть потанцювати зі своїми колегами. Так, за лаштунками Tvorchi встигли організувати запальні танці разом із Вєркою Сердючкою та її "сценічною" мамою Іриною Білоконь. Відео гурт показав на своїй сторінці в Instagram.

Сердючка з мамою танцювали у дуже виразних футболках, на яких величезними літерами було написано "F*ck the war" (До біса війну). Такі танці не залишили байдужими фанів і під відео помчали захоплені коментарі. "Давайте відверто, всі ми розуміємо, хто головна зірка "Євробачення", "Вєра хватки не втрачає", "Вони там усіх засмажили й ще смажать своєю зіркою", — коментують пост.

Коментар до танців Верки Сердючки та Tvorchi

Зазначимо, що у 2023 році Євробачення мала проводити Україна як країна-переможниця. Через повномасштабне російське вторгнення організувати конкурс не вдалося, тому проводиться він у Великій Британії.

Однак у фіналі конкурсу на сцені виступатимуть учасники Євробачення минулих конкурсів від України — Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка. Андрій Данилко в ексцентричному образі з піснею Dancing Lasha Tumbai посів у 2 місце у 2007 році.

До речі, із цією піснею пов’язаний один зі скандалів Євробачення. Річ у тому, що в Росії тоді інтерпретували слова Lasha Tumbai як "russia Goodbye", що означає "росія, до побачення". Після повномасштабного вторгнення Вєрка Сердючка саме так пісню співає.

До речі, цього вечора ми дізнаємось про переможця Євробачення. Раніше "Телеграф" розповідав, де можна подивитися трансляцію конкурсу та як можуть проголосувати за фаворита українці та мешканці інших країн.