"Вера хватки не теряет": Сердючка зажгла с "мамой" и TVORCHI за несколько часов до старта "Евровидения 2023" (видео)

Зажигательные танцы разгорячили фанатов

В субботу, 13 мая в 22.00 по киевскому времени в Ливерпуле состоится финал международного песенного конкурса Евровидение-2023. В 2023 году на популярном песенном конкурсе Украину представляет группа Tvorchi с треком Heart of Steel.

Участники группы Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни активно готовятся к выступлению. Между репетициями успевают пообщаться и даже потанцевать со своими коллегами. Так, за кулисами Tvorchi успели организовать зажигательные танцы вместе с Веркой Сердючкой и ее "сценической" мамой Ириной Белоконь. Видео группа показала на своей странице в Instagram.

Сердючка с мамой отплясывали в очень выразительных футболках, на которых огромными буквами было написано "F*ck the war" (К черту войну). Такие танцы не оставили равнодушными фанов и под видео понеслись восхищенные комментарии. "Давайте откровенно, все мы понимаем, кто главная звезда "Евровидения", "Верка хватки не теряет", "Они там всех вжарили и еще вжарят своей звездой", — комментируют пост.

Комментарий к танцам Верки Сердючки и Tvorchi

Отметим, что в 2023 году Евровидение должна была проводить Украина как страна-победительница. Из-за полномасштабного российского вторжения организовать конкурс не представилось возможным, поэтому проводится он в Великобритании.

Однако в финале конкурса на сцене выступят участники Евровидения прошлых конкурсов в от Украины — Kalush Orchestra, Go_A, Джамала, Тина Кароль и Верка Сердючка. Андрей Данилко в эксцентричном образе с песней Dancing Lasha Tumbai занял в 2 место в 2007 году.

Кстати, с этой песней связан один из скандалов Евровидения. Дело в том, что в россии тогда интерпретировали слова Lasha Tumbai как "russia goodbye", что означает "россия, до свидания". Кстати, после полномасштабного вторжения Верка Сердючка именно так песню и поет.

К слову, этим вечером мы узнаем победителя Евровидения. Ранее "Телеграф" рассказывал, где можно посмотреть трансляцию конкурса и как могут проголосовать за фаворита украинцы и жители других стран.