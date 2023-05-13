Добрались и до Кейт Миддлтон: принцесса Уэльская сыграла "Стефанию" Kalush Orchestra на рояле (видео)

Британская принцесса приняла участие во вступительном ролике финала конкурса

Суббота, 13 мая, собрала зрителей по всему миру у телеэкранов, чтобы насладится финалом международного песенного конкурса Евровидение 2023. Отметим, что такое событие не смогли пропустить даже члены королевской семьи.

Во вступительном ролике, которое было снято специально для гранд-финала "Евровидения 2023", появилась принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она сыграла на рояле песню победителей песенного конкурса в 2022 году, украинской группы Kalush Orchestra "Стефания".

Как всегда, стильная и элегантная Миддлтон играла на рояле в одном из залов королевской резиденции в синем вечернем платье на одно плече. В сети смеются, что странно, что принцессу еще не уговорили надеть розовую панамку, как у солиста украинской группы.

Полное видео вступительного ролика:

Ранее "Телеграф" сообщал, что представитель Украины на Евровидении 2023 – группа Tvorchi с треком Heart of Steel – выступят под 19 номером в финале 13 мая. Пока что букмекеры прогнозируют нашей стране третье место на конкурсе.

Также "Телеграф" рассказывал, где можно посмотреть трансляцию конкурса и как могут проголосовать за фаворита украинцы и жители других стран.