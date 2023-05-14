Укр

После ракетного удара по Тернополю TVORCHI особым жестом поддержали родной город (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Команда группы TVORCHI поддержали свой город Новость обновлена 14 мая 2023, 01:05
Команда группы TVORCHI поддержали свой город. Фото Скриншот

Ребята узнали об обстреле родного города за 10 минут до выхода на сцену

Представители Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение", которое в этом году проходит в британском Ливерпуле, группа TVORCHI сумела поддержать свой родной город — Тернополь, который был обстрелян ракетами прямо за несколько минут до их выхода на сцену.

Ребята уже отреагировали на новость в социальных сетях и напомнили миру о том, что россия — страна-террорист, продолжает уничтожать украинские города и убивать мирных жителей.

Поскольку организаторы "Евровидения" не позволяют артистам говорить о войне и военных преступлениях россиян, дуэт TVORCHI с украинской делегацией сумел поддержать свой родной город. Во время того, как операторы показали наших артистов и всю команду, Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк выставили на камеру табличку со словом Ternopil (Тернополь).

Напомним, что наши ребята феерично выступили на гранд-финале под номером 19. Они достойно представили нашу страну перед всем миром с конкурсной песней Heart Of Steel.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представительница Эстонии Алика Милова в 2015 году выступила в аннексированном Крыму на одной сцене с путинистом Басковым. На сцене она исполнила композицию пропагандиста "Все цветы".

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#Евровидение #Tvorchi