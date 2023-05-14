После ракетного удара по Тернополю TVORCHI особым жестом поддержали родной город (видео)

Ребята узнали об обстреле родного города за 10 минут до выхода на сцену

Представители Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение", которое в этом году проходит в британском Ливерпуле, группа TVORCHI сумела поддержать свой родной город — Тернополь, который был обстрелян ракетами прямо за несколько минут до их выхода на сцену.

Ребята уже отреагировали на новость в социальных сетях и напомнили миру о том, что россия — страна-террорист, продолжает уничтожать украинские города и убивать мирных жителей.

Поскольку организаторы "Евровидения" не позволяют артистам говорить о войне и военных преступлениях россиян, дуэт TVORCHI с украинской делегацией сумел поддержать свой родной город. Во время того, как операторы показали наших артистов и всю команду, Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк выставили на камеру табличку со словом Ternopil (Тернополь).

Напомним, что наши ребята феерично выступили на гранд-финале под номером 19. Они достойно представили нашу страну перед всем миром с конкурсной песней Heart Of Steel.

Ранее "Телеграф" сообщал, что представительница Эстонии Алика Милова в 2015 году выступила в аннексированном Крыму на одной сцене с путинистом Басковым. На сцене она исполнила композицию пропагандиста "Все цветы".