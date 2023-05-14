Після ракетного удару по Тернополю TVORCHI особливим жестом підтримали рідне місто (відео)

Хлопці дізналися про обстріл рідного міста за 10 хвилин до виходу на сцену

Представники України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", яке цього року проходить у британському Ліверпулі, гурт TVORCHI зумів підтримати своє рідне місто — Тернопіль, яке було обстріляно ракетами за кілька хвилин до їх виходу на сцену.

Хлопці вже відреагували на новину в соціальних мережах і нагадали світу про те, що росія — країна-терорист, продовжує знищувати українські міста та вбивати мирних жителів.

Оскільки організатори "Євробачення" не дозволяють артистам говорити про війну та воєнні злочини росіян, дует TVORCHI з українською делегацією зумів підтримати своє рідне місто. Під час того, як оператори показали наших артистів та всю команду, Джеффрі Кенні та Андрій Гуцуляк виставили на камеру табличку зі словом Ternopil (Тернопіль).

Нагадаємо, що наші хлопці феєрично виступили на гранд-фіналі під номером 19. Вони гідно представили нашу країну перед усім світом із конкурсною піснею Heart Of Steel.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що представниця Естонії Аліка Мілова у 2015 році виступила в анексованому Криму на одній сцені з путіністом Басковим. На сцені вона виконала композицію пропагандиста "Все цветы".