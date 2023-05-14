За 10 минут до выступления обстреляли родной город TVORCHI: как выступили парни и их реакция на ракетный удар (фото, видео)

Парни выступили достойно несмотря на то, что были потрясены обстрелом Тернополя

Российские оккупанты решили испортить выступление наших ребят, представителей Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2023", которое сейчас проходит в британском Ливерпуле. Прямо за 10 минут до выхода на сцену украинский дуэт TVORCHI узнали, что их родной город Тернополь обстреляли.

В субботу вечером, 13 мая, россияне запустили ракеты по территории Украины. Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк из TVORCHI уже отреагировали на ракетный удар по городу в Инстаграме.

"За 10 минут перед выступлением читаем, как наш родной город атакуют. Это происходит сейчас", — написали парни в сторис. Также группы опубликовала пост со словом Ternopil на черном фоне.

Выступление TVORCHI в финале "Евровидение 2023"

Не сомневаемся, что эта новость очень шокировала дуэт, и с этими неприятными чувствами им пришлось выйти на сцену и достойно представить нашу страну перед всем миром с конкурсной песней Heart Of Steel.

Дополняется…

Напомним, что за победу на "Евровидении" в этом году соревнуются 26 стран. На днях стало известно, что представительница Эстонии в 2015 году выступила в аннексированном Крыму на одной сцене с путинистом Басковым.