Стал известен победитель "Евровидения" 2023 года

Победителем международного песенного конкурса в 2023 году стала Швеция!

В субботу, 13 мая, в британском Ливерпуле состоялся гранд-финал 67 международного песенного конкурса "Евровидение 2023", которое проводилось от имени Украины на правах нашей победы в конкурсе в прошлом году. Победу одержал представитель из Швеции!

На сцене арены Liverpool за победу боролись представители 26 самых голосистых стран-участниц: Австрия, Португалия, Швейцария, Польша, Сербия, Франция, Кипр, Испания, Швеция, Албания, Италия, Эстония, Финляндия, Чехия, Австралия, Бельгия, Армения, Молдова, Украина, Норвегия, Германия, Литва, Израиль, Словения, Хорватия, Великобритания.

Однако заветный кубок победителя получила Швеция с песней Tattoo. Певица Loreen набрала 583 балл, 340 из которых от жюри, и 243 — от зрителей.

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Результаты голосования от национального жюри 26 стран-участниц "Евровидения 2023"

Напомним, что представитель Украины на Евровидении 2023 – группа Tvorchi с треком Heart of Steel – выступили под 19 номером. Нашим парням букмекеры прогнозировали третье место на конкурсе.

Дуэт Tvorchi состоит из двух ребят – саунд-продюсера Андрея Гуцуляка и вокалиста из Нигерии Джеффри Кенни. Группа основана сравнительно недавно — в 2018 году, однако они довольно быстро стали популярными. О Tvorchi заговорили еще во время первой попытки "штурмовать" Евровидение в 2020 году, но тогда они проиграли группе Go-A.

Российские оккупанты решили испортить выступление наших ребят. Прямо за 10 минут до выхода на сцену украинский дуэт TVORCHI узнали, что их родной город Тернополь обстреляли. Ребята уже отреагировали на новость в социальных сетях и напомнили миру о том, что россия — страна-террорист, продолжает уничтожать украинские города и убивать мирных жителей.