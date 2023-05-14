Жовто-блакитні кольори, українські зірки й увага до Саніної: як Британія провела Євробачення 2023 від імені України (фоторепортаж)
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І хоча конкурс не вдалося влаштувати в Україні, про нашу країну у Ліверпулі нагадувало все
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення відбувся в 2023 році у Великій Британії, адже Україна, минулорічний переможець завдяки тріумфу "Стефанії" Kalush Orchestra, не змогла прийняти шоу в себе через продовження повномасштабної війни з рф. Утім, британці не лише впоралися зі своєю місією і організували грандіозний захід, а й дійсно вшанували Україну.
Жовто-блакитні кольори, прапори України, рожеві панами, українські зірки, ведуча Юлія Саніна… В Ліверпулі, де і відбулися два півфінали й гранд-фінал Євробачення 2023, все нагадувало про Україну. Детальніше, як це було, можете побачити у фоторепортажі в нашому матеріалі.
Нагадаємо, 13 травня 2023 року відбувся фінал Євробачення, за результатом голосування журі та телеглядачів переможницею стала Loreen з треком Tattoo зі Швеції. Ба більше, ця артистка вже перемагала у конкурсі, тож ця подія вже увійшла в історію.
Потрапляння у топ-10 Євробачення 2023 букмекери провокували Україні. У підсумку, група TVORCHI з композицією Heart of Steel отримали шосте місце. До української команди було багато уваги, а співак з Молдови Паша Парфені прямо зі сцени подякував Україні за мир у своїй країні, чим зворушив користувачів мережі.