Жовто-блакитні кольори, українські зірки й увага до Саніної: як Британія провела Євробачення 2023 від імені України (фоторепортаж)

І хоча конкурс не вдалося влаштувати в Україні, про нашу країну у Ліверпулі нагадувало все

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення відбувся в 2023 році у Великій Британії, адже Україна, минулорічний переможець завдяки тріумфу "Стефанії" Kalush Orchestra, не змогла прийняти шоу в себе через продовження повномасштабної війни з рф. Утім, британці не лише впоралися зі своєю місією і організували грандіозний захід, а й дійсно вшанували Україну.

Жовто-блакитні кольори, прапори України, рожеві панами, українські зірки, ведуча Юлія Саніна… В Ліверпулі, де і відбулися два півфінали й гранд-фінал Євробачення 2023, все нагадувало про Україну. Детальніше, як це було, можете побачити у фоторепортажі в нашому матеріалі.

Вбрання ведучих нагадують український прапор. Фото: Getty Images

Британські ведучі дуже підтримували Юлія Саніну. Фото: Getty Images

Гурт TVORCHI запалив сцену Євробачення. Фото: Getty Images

Розкішна Джамала на гранд-фіналі. Фото: Getty Images

Улюблениця єврофанів - Вєрка Сердючка. Фото: Getty Images

Приголомшлива Тіна Кароль. Фото: Getty Images

Чуттєвий перформанс за участі Альоші. Фото: Getty Images

Зірка Ріта Ора з біженкою-українкою Софією. Фото: Getty Images

Номер про українську музику на другому півфіналі. Фото: Getty Images

Передача кубку переможниці Євробачення 2023. Фото: Getty Images

Українські прапори в залі. Фото: Getty Images

Калуські панамки на єврофанах. Фото: Getty Images

Атмосфера в так званому містечку Євробачення. Фото: Getty Images

У Британії дуже підтримували Україну на Євробаченні. Фото: Getty Images

HMS Mersey - крейсер королівського флоту, що підсвічено кольорами українського прапору. Фото: Getty Images

Атмосфера у Ліверпулі. Фото: Getty Images

Кольори британського і українського прапорів на нігтях фанатки. Фото: Getty Images

Жовто-блакитний манікюр Дункана Лоуренса (переможець Євробачення-2023). Скріншот

Нагадаємо, 13 травня 2023 року відбувся фінал Євробачення, за результатом голосування журі та телеглядачів переможницею стала Loreen з треком Tattoo зі Швеції. Ба більше, ця артистка вже перемагала у конкурсі, тож ця подія вже увійшла в історію.

Потрапляння у топ-10 Євробачення 2023 букмекери провокували Україні. У підсумку, група TVORCHI з композицією Heart of Steel отримали шосте місце. До української команди було багато уваги, а співак з Молдови Паша Парфені прямо зі сцени подякував Україні за мир у своїй країні, чим зворушив користувачів мережі.