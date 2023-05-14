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Жовто-блакитні кольори, українські зірки й увага до Саніної: як Британія провела Євробачення 2023 від імені України (фоторепортаж)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Зустріч переможців Євробачення 2022 і 2023 років Новина оновлена 14 травня 2023, 17:22
Зустріч переможців Євробачення 2022 і 2023 років. Фото Getty Images

І хоча конкурс не вдалося влаштувати в Україні, про нашу країну у Ліверпулі нагадувало все

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення відбувся в 2023 році у Великій Британії, адже Україна, минулорічний переможець завдяки тріумфу "Стефанії" Kalush Orchestra, не змогла прийняти шоу в себе через продовження повномасштабної війни з рф. Утім, британці не лише впоралися зі своєю місією і організували грандіозний захід, а й дійсно вшанували Україну.

Жовто-блакитні кольори, прапори України, рожеві панами, українські зірки, ведуча Юлія Саніна… В Ліверпулі, де і відбулися два півфінали й гранд-фінал Євробачення 2023, все нагадувало про Україну. Детальніше, як це було, можете побачити у фоторепортажі в нашому матеріалі.

Юлія Саніна Євробачення 2023
Вбрання ведучих нагадують український прапор. Фото: Getty Images
Юлія Саніна Євробачення 2023
Британські ведучі дуже підтримували Юлія Саніну. Фото: Getty Images
TVORCHI Євробачення 2023
Гурт TVORCHI запалив сцену Євробачення. Фото: Getty Images
Джамала Євробачення 2023
Розкішна Джамала на гранд-фіналі. Фото: Getty Images
Вєрка Сердючка Євробачення 2023
Улюблениця єврофанів - Вєрка Сердючка. Фото: Getty Images
Тіна Кароль Євробачення 2023
Приголомшлива Тіна Кароль. Фото: Getty Images
Альоша Євробачення 2023
Чуттєвий перформанс за участі Альоші. Фото: Getty Images
Ріта Ора Євробачення 2023
Зірка Ріта Ора з біженкою-українкою Софією. Фото: Getty Images
Марія Яремчук Євробачення 2023
Номер про українську музику на другому півфіналі. Фото: Getty Images
Лорін і Калуш Євробачення 2023
Передача кубку переможниці Євробачення 2023. Фото: Getty Images
Євробачення 2023
Українські прапори в залі. Фото: Getty Images
Євробачення 2023 фанати в рожевих панамах
Калуські панамки на єврофанах. Фото: Getty Images
Містечко Євробачення 2023
Атмосфера в так званому містечку Євробачення. Фото: Getty Images
Євробачення 2023 Ліверпуль
У Британії дуже підтримували Україну на Євробаченні. Фото: Getty Images
Євробачення 2023 Велика Британія
HMS Mersey - крейсер королівського флоту, що підсвічено кольорами українського прапору. Фото: Getty Images
Євробачення 2023 Ліверпуль
Атмосфера у Ліверпулі. Фото: Getty Images
Євробачення 2023 фанатка
Кольори британського і українського прапорів на нігтях фанатки. Фото: Getty Images
Дункан Лоуренс Євробачення 2023
Жовто-блакитний манікюр Дункана Лоуренса (переможець Євробачення-2023). Скріншот

Нагадаємо, 13 травня 2023 року відбувся фінал Євробачення, за результатом голосування журі та телеглядачів переможницею стала Loreen з треком Tattoo зі Швеції. Ба більше, ця артистка вже перемагала у конкурсі, тож ця подія вже увійшла в історію.

Потрапляння у топ-10 Євробачення 2023 букмекери провокували Україні. У підсумку, група TVORCHI з композицією Heart of Steel отримали шосте місце. До української команди було багато уваги, а співак з Молдови Паша Парфені прямо зі сцени подякував Україні за мир у своїй країні, чим зворушив користувачів мережі.

Теги:
#Велика Британія #Тіна Кароль #Євробачення #Юлія Саніна