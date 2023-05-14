"Не забыли об Украине!": украинцы растроганы жестом Молдовы на Евровидении 2023 (видео)

Сразу после выступления молдавский артист поблагодарил Украину за мир в его стране

В британском Ливерпуле состоялось Евровидение 2023 от имени Украины. Украинские звезды сорвали овации на открытии гранд-финала, группу Tvorchi публика приветствовала стоя, лилось много теплых слов в поддержку Украины. Один из конкурсантов – представитель Молдовы – поблагодарил Украину за мир в своей стране прямо со сцены.

В сети украинцы благодарят 36-летнего певца Пашу Парфени (Pasha Parfeni) за его заявление после номера. Да и зрительское голосование не обошло Молдову, дав шесть баллов.

Так, Паша Парфени выступил в финале Евровидения с треком Soarele si Luna, по итогам голосования занял 18 место. Сразу после своего номера артист прокричал со сцены такие слова: "Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова – это Европа!".

В сети пользователи в ответ благодарят молдавского исполнителя за слова со сцены Евровидения:

"Спасибо вам, Паша Парфени",

"Бусинка",

"От меня Молдове 12",

"Не забыли об Украине".

Добавим, что певец Паша Парфени накануне рассказал, что его бабушка родом из Винницы, а многие его друзья и близкие во время полномасштабной российско-украинской войны остаются в Украине. Артист заверил, что Молдова поддерживает Украину с 2014 года и готова помогать нашей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев покорил трек о "маленьком психопате" группы из Хорватии Let 3. Сатирическая песня не попала в топ-10 финалистов Евровидения 2023, заняв 13 позицию.