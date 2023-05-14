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"Не забыли об Украине!": украинцы растроганы жестом Молдовы на Евровидении 2023 (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Паша Парфени – участник Евровидения 2023 от Молдовы Новость обновлена 14 мая 2023, 11:13
Паша Парфени – участник Евровидения 2023 от Молдовы. Фото Getty Images

Сразу после выступления молдавский артист поблагодарил Украину за мир в его стране

В британском Ливерпуле состоялось Евровидение 2023 от имени Украины. Украинские звезды сорвали овации на открытии гранд-финала, группу Tvorchi публика приветствовала стоя, лилось много теплых слов в поддержку Украины. Один из конкурсантов – представитель Молдовы – поблагодарил Украину за мир в своей стране прямо со сцены.

В сети украинцы благодарят 36-летнего певца Пашу Парфени (Pasha Parfeni) за его заявление после номера. Да и зрительское голосование не обошло Молдову, дав шесть баллов.

Так, Паша Парфени выступил в финале Евровидения с треком Soarele si Luna, по итогам голосования занял 18 место. Сразу после своего номера артист прокричал со сцены такие слова: "Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова – это Европа!".

В сети пользователи в ответ благодарят молдавского исполнителя за слова со сцены Евровидения:

  • "Спасибо вам, Паша Парфени",
  • "Бусинка",
  • "От меня Молдове 12",
  • "Не забыли об Украине".
Комментарии украинцев о Молдове на Евровидении 2023
Комментарии украинцев о Молдове на Евровидении 2023

Добавим, что певец Паша Парфени накануне рассказал, что его бабушка родом из Винницы, а многие его друзья и близкие во время полномасштабной российско-украинской войны остаются в Украине. Артист заверил, что Молдова поддерживает Украину с 2014 года и готова помогать нашей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцев покорил трек о "маленьком психопате" группы из Хорватии Let 3. Сатирическая песня не попала в топ-10 финалистов Евровидения 2023, заняв 13 позицию.

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#Молдова #Евровидение