Все таки не разводятся? Потап и Настя обменялись нежными посланиями (фото, видео)

Певица удостоилась поздравления мужа через видеосвязь

В этот четверг украинская певица Настя Каменских отметила свое 36-летие. Свой день рождения 4 мая артистке пришлось провести в компании своей творческой команды на сцене и с поклонниками из Черкасс — именно в этом городе был запланирован концерт Каменских в рамках ее тура "Я — Україна", который был перенесен на несколько недель из-за проблем со здоровьем певицы — она потеряла голос из-за новообразования в голосовых связях.

Муж Насти, рэпер и продюсер Алексей Потапенко (Потап) поздравил свою любимую не только в соцсети, но и публично по видеосвязи. Это произошло во время выступления Каменских на сцене.

За неожиданное приветствие Потапа певица поблагодарила его в Инстаграме, написав небольшой пост, и опубликовав видео того момента и фото с букетом, который рэпер адресовал любимой. "Спасибо, мой любимый медвежонок за твои поздравления, все, что ты сделал и продолжаешь делать для меня каждый день. Люблю тебя", — написала Каменских в соцсети.

Ранее "Телеграф" сообщал о слухах, которые окутали звездных супругов — Настю Каменских и Потапа. В сети пишут о разрыве пары, а причиной этого стали якобы постоянные измены рэпера с "малолетками", которым продюсер обещал блестящую карьеру в обмен на интим.