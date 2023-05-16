"Зашквар": Каменських захейтіли через інста-гів під виглядом допомоги ЗСУ

Після бурхливої реакції в мережі артистка видалила пост про гів зі своєї сторінки

Українська співачка Настя Каменських (NK), дружина репера Потапа потрапила у скандал через розіграш у Instagram. У пості вона написала про типові умови гівевею (giveaway – за підписки на спонсорів підписники отримують призи), додавши про благодійність для української армії.

Користувачі розкритикували зірку за "благодійний інста-гів". Після хвилі хейту Каменських видалила пост про конкурс зі своєї сторінки, хоча профіль розіграшу в соцмережі активний.

Як написала співачка, це "благодійний конкурс", головний приз — автомобіль Infiniti — отримає один із учасників. Крім того, співачка обіцяє відправити донат у 100 тисяч гривень у рахунок збору на авто для Національної гвардії, батальйону "АЗОВ".

Учасникам гіва Каменських потрібно підписатися на 94 спонсори. Артистка зазначає, що учасники конкурсу так підтримають український бізнес. Серед цих сторінок, за даними Телеграм-каналу "Культурна прачечна", онлайнмагазини, тарологи, ясновидці, турагенства, блогери-мільйонники, ведучі та співачки.

Пост Каменських після хейту видалила

Конкурс не скасовано, судячи з активної сторінки

У мережі не оцінили ідею Каменських набрати підписників (адже це основна мета подібних заходів) за допомогою званого благодійного гіва. Співачка без будь-яких заяв видалила пост про розіграш зі сторінки, але акаунт іменного конкурсу все ще активний. У коментарях користувачі критикують зірку: "Зашквар", "Як вони могли до цього додуматися", "Всі, хто бере участь у цьому, вам має бути соромно", "Як так можна? Рекламувати гіви", "Ой, а де дівся пост про накрутку підписників, користуючись війною та донатом 5 копійок на ЗСУ?".

На розіграш співачки відреагував й активіст Сергій Стерненко. Він звернув увагу на різницю у вартості призів та сумі донату для воїнів. За його словами, за кошти від гівевею можна було придбати орієнтовно від 5 до 8 пікапів для армії. У Твіттері вже жартують з того, як артистка могла прораховувати умови розіграшу.

"Ми розіграємо авто за пару лямів та айфон, щоб можна було назбирати підписників, за це ми дамо 100 к на авто для ЗСУ", — йдеться у публікації Стерненко.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Каменських та Потап обмінялися ніжними посланнями на тлі чуток про розлучення. У день народження чоловіка співачка опублікувала спільне фото із коханим.