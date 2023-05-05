Все ж таки не розлучаються? Потап і Настя обмінялися ніжними посланнями (фото, відео)

Співачка удостоїлася привітання чоловіка через відеозв’язок

Цього четверга українська співачка Настя Каменських відзначила своє 36-річчя. Свій день народження 4 травня артистці довелося провести в компанії своєї творчої команди на сцені та з шанувальниками із Черкас — саме в цьому місті було заплановано концерт Каменських у рамках її туру "Я — Україна", який був перенесений на кілька тижнів через проблеми зі здоров’ям співачки — вона втратила голос через новоутворення у голосових зв’язках.

Чоловік Насті, репер та продюсер Олексій Потапенко (Потап) привітав свою кохану не лише у соцмережі, а й публічно по відеозв’язку. Це сталося під час виступу Каменських на сцені.

За несподіване вітання Потапа співачка подякувала йому в Інстаграмі, написавши невеличкий пост, і опублікувавши відео того моменту та фото з букетом, який репер адресував коханій. "Дякую, моє кохане ведмежатко за твої привітання, все, що ти зробив і продовжуєш робити для мене щодня. Люблю тебе", — написала Каменських у соцмережі.

Раніше "Телеграф" повідомляв про чутки, які огорнули зіркового подружжя — Настю Каменських та Потапа. У мережі пишуть про розрив пари, а причиною стали нібито постійні зради репера з "малолітками", яким продюсер обіцяв блискучу кар’єру в обмін на інтим.