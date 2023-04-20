Настя Каменських сильно погладшала: фігура співачки на свіжому відео здивувала мережу

35-річна артистка намагається прийти у форму

Популярна співачка Настя Каменських продемонструвала свою фігуру в новому відео. 35-річна артистка сильно погладшала з початку повномасштабного вторгнення.

У новому відео у своєму Інстаграмі Каменських "засвітила" пишні форми, знімаючись для одного українського модного бренду. Додамо, що з четверга, 20 квітня, виконавиця вирушила у свій музичний тур містами України під назвою "Я — Україна", який був перенесений на кілька тижнів через проблеми зі здоров’ям Каменських — вона втратила голос через новоутворення у голосових зв’язках.

"До зустрічі у вашому місті! Співатимемо разом та наближатимемо Перемогу, бо навіть у такий час нас ніщо не зламає. Ми вільні, єдині та непереможні!", — написала співачка в соцмережі.

Настя Каменських зараз не носить одяг, що обтягує

Нещодавно Настя Каменських зізналася, що, як і більшість людей через війну, випала з режиму. Наразі артистка намагається повернутися до фізичних вправ. Все ж таки, віддані шанувальники зірки пишуть у коментарях, що вона виглядає дуже красивою і з новою фігурою їй так навіть краще.

Раніше "Телеграф" повідомляв про чутки, які огорнули зіркового подружжя — Настю Каменських та Потапа. У мережі пишуть про розрив пари, а причиною цього стали нібито постійні зради репера з "малолітками", яким продюсер обіцяв блискучу кар’єру в обмін на інтим.