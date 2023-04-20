"Болюча тема для мене": Остапчук заговорив про дітей, будучи у стосунках з 22-літною дівчиною (фото)

У ведучого вже є дочка Емілія і син Еван від першого шлюбу

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як ставиться до появи дітей у нових стосунках. Нагадаємо, що 38-річний шоумен разом з (на 16 років молодшою) блогеркою Катериною Полтавською.

Зірка відповів на запитання своїх підписників в Інстаграмі, чи планує він ще раз стати батьком. "У моїх батьків нас троє, при чому я з сестрою — двійнята. Так, люблю, коли багато діток в родині", — відписав Остапчук.

Також телеведучий взяв за приклад своїх колег — Анатолія Анатоліча і Тимура Мірошніченка, які є багатодітними батьками. Останній, до речі, планує усиновити дитину з дружиною Інною Рудник.

Втім, шоумен дуже сумує за своїми дітьми від першого шлюбу. "Мені дуже шкода, що мої Еван та Емілька дуже далеко зараз. Болюча тема для мене", — зізнався Володимир Остапчук.

Остапчук разом з дітьми на зйомках минулого сезону шоу "Маска"

Нагадаємо, що шоумена двічі розлучений. У 2019 році він розійшовся з Оленою Войченко, офіційні стосунки з якою тривали близько 12 років, а у 2020-му одружився з Христиною Горняк, але цей шлюб також був недовгим — вже через 2 роки пара розлучилася. У ведучого є дочка і син від першої дружини: син Еван та дочка Емілія. Зараз Олена Войченко з дітьми перебуває у Канаді.