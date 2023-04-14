"Мені 38, їй — 22": Остапчук підтвердив свої стосунки з Катериною Полтавською (фото)

Шоумен зізнався, що у Полтавської він був першим

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук підтвердив свої стосунки з блогером Катериною Полтавською — дівчиною, яка молодша за шоумена на 16 років. Раніше 38-річний Остапчук натякнув із коханою, що вони офіційно узаконили свої стосунки.

Пара опублікувала на своїх сторінках у сторіс Інстаграму фото з один одним у ліфті, і зроблені вони були у різний час, якщо судити з одягу закоханих. "Тай таке, лю ("люблю" має на увазі Остапчук — ред.)", — підписав кадр телеведучий, відмітивши Полтавську.

Катерина також написала, що пишається Володимиром. "Мій найкращий ведучий і чудовий чоловік", — своєю чергою написала 22-річна Полтавська.

Варто додати, що у своєму новому шоу "Мекнув — питайте" на YouTube Остапчук розповів, що був у своєї нової коханої першим чоловіком: "Я десь на другий тиждень стосунків дізнався, що я в неї перший чоловік буду. Вона це сказала після того, коли зізналася: "Я, до речі, цілувалася з тобою першим".

Також ведучий розповів, що познайомився він із Катериною у мережі після одного із проєктів. "Я зараз у стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Мені 38, їй — 22. Вже хтось пожартував, що наступна дружина Остапчука ще в садочку. Ми познайомилися в Інстаграмі, це був благодійний тур", — заявив Остапчук.

Нагадаємо, що шоумена двічі розлучений. У 2019 році він розійшовся з Оленою Войченко, офіційні стосунки з якою тривали близько 12 років, а у 2020-му одружився з Христиною Горняк, але цей шлюб також був недовгим — вже через 2 роки пара розлучилася. У ведучого є двоє дітей від першої дружини: син Еван та дочка Емілія.