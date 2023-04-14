"Мне 38, ей - 22": Остапчук подтвердил свои отношения с Екатериной Полтавской (фото)

Шоумен признался, что у Полтавской он был первым

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук подтвердил свои отношения с блогером Екатериной Полтавской — девушкой, которая младше за шоумена на 16 лет. Ранее 38-летний Остапчук намекнул с любимой, что они официально узаконили свои отношения.

Пара опубликовала на своих страничках в сторис Инстаграма фото с друг другом в лифте, и сделаны они были в разное время, если судить по одежде влюбленных. "Тай таке, лю ("люблю" имеет в виду Остапчук — ред.)", — подписал кадр телеведущий, отметив Полтавскую.

Екатерина так же написала, что гордится Владимиром. "Мой лучший ведущий и отличный мужчина", — в свою очередь написала 22-летняя Полтавская.

Стоит добавить, что в своем новом шоу "Мекнув — питайте" на YouTube Остапчук рассказал, что был у своей новой возлюбленной первым мужчиной: "Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду. Она это сказала после того, когда призналась: "Я, кстати, целовалась с тобой первым".

Также ведущий рассказал, что познакомился он с Екатериной в сети после одного из проектов. "Я сейчас в отношениях с девушкой, которая на 16 лет моложе меня. Мне 38, ей — 22. Уже кто-то пошутил, что следующая жена Остапчука еще в садике. Мы познакомились в Инстаграме, это был благотворительный тур", — заявил Остапчук.

Напомним, что шоумен дважды разведен. В 2019 году он разошелся с Еленой Войченко, официальные отношения с которой длились около 12 лет, а в 2020-м женился на Кристине Горняк, но этот брак также был недолгим — уже через 2 года пара развелась. У ведущего есть двое детей от первой жены: сын Эван и дочь Эмилия.