Камалия разводится с мужем-миллиардером после 20 лет брака

По словам певицы, она с Захуром работала над проблемами в отношениях в течение последнего года

Украинская певица Камалия (настоящее имя Наталья, в девичестве Шмаренкова) шокировала своих поклонников новостью о том, что после 20 лет брака разводится с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Теперь 45-летняя звезда будет холостячкой с двумя дочерьми.

О том, что пара планирует разойтись по разным путям в жизни, Камалия сообщила в Инстаграме. "Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами", – написала певица в соцсети.

По словам исполнительницы, она с Захуром работала над проблемами в отношениях в течение последнего года, но супруги пришли к выводу, что, хотя они и любят друг друга, все же они больше не будут партнерами в браке. При этом Камалия и Захур остаются партнерами по воспитанию детей — общих дочерей Арабеллы и Мирабеллы.

Напомним, что с британско-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром Камалия вышла замуж в 2003 году. В сентябре 2013 года певица родила двойню.

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