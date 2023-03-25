Риз Уизерспун разводится с мужем спустя 12 лет брака

47-летняя знаменитость огорчила своих поклонников

После скандального развода Шакиры и Жерара Пике, в 2023 году объявила о своем разводе с агентом по работе с талантами Джимом Тотом 47-летняя американская актриса Риз Уизерспун.

Об решении супругов Рис заявила в пятницу, 24 марта, на своей странице в Инстаграме. По словам актрисы, это решение не было простым, ведь в браке с Тотом они прожили 12 лет.

"Мы провели так много прекрасных лет вместе и двигаемся вперед с любовью, добротой и обоюдным уважением ко всему, что мы создали вместе. Пока мы проходим через эту следующую главу, наш общий приоритет — это наш сын и вся наша семья", — написала звезда "Блондинки в законе".

Что известно о личной жизни Риз Уизерспун

Для актрисы брак с Джимом Тотом — второй. Пара поженилась 26 марта 2011 года и теперь воспитывает совместного сына Теннесси Джеймса, которому сейчас 10 лет. Также Уизерспун является матерью 23-летней дочери Авы и 19-летнего сына Дикона, которые появились в первом браке актрисы с актером Райаном Филиппом.

Риз Уизерспун с Джимом Тотом и детьми от первого брака - Авой и Диконом. Фото Getty Images

Напомним, что американская комедия "Блондинка в законе" с Риз Уизерспун в главной роли вышла на экраны в 2001 году. Ранее мы рассказывали, как за 20 лет изменились главные актеры знаменитой кинокартины.