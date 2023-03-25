Экранную любовь Тома Круза трудно узнать: что случилось со звездой "Топ Ган" Келли Макгиллис спустя 37 лет (фото)

Жизнь Келли Макгиллис сложилась не так счастливо, как Тома Круза

Американский фильм "Топ Ган", также известный как "Лучший стрелок" (англ. Top Gun) вышел на экраны в 1986 году. Картина стала успешной и получила четыре номинации на премию "Оскар". И хотя это не мелодрама, любовная линия не оставила зрителей равнодушными, как и экшн-составляющая. Военно-морской пилот Пит "Мэверик" Митчелл и его инструктор Шарлотта "Чарли" Блэквуд считались одной из самых красивых экранных пар.

С момента премьеры первой части прошло 37 лет. За эти годы исполнители главных ролей Том Круз и Келли Макгиллис очень изменились. И если актер продолжает собирать комплименты, то его экранную партнёршу узнать смогут не все.

Том Круз в свои 60 лет прославился на весь мир, трижды получил награду "Золотой Глобус", четырежды номинировался на "Оскар" и снялся во многих суперуспешных проектах. После "Рискованного бизнеса" и "Легенды" картина "Топ Ган" закрепила его статус звезды. Вершиной его актерской карьеры считают "Магнолию", а если говорить о самой кассовой картине с участием актера, то, вероятно, это "Миссия невыполнима".

Трижды был женат (первая жена Мими Роджерс, вторая – известная актриса Николь Кидман, третья — Кэти Холмс). У Тома Круза трое детей (двое из них приёмные). Был в отношениях со своей коллегой Хейли Этвелл, но пара рассталась, не выдержав излишнего внимания со стороны общественности. Поклонники продолжают считать Тома Круза одним из самых красивых актеров современности. Но также некоторые предполагают, что звезда прибегает к услугам косметологов, а может и пластических хирургов.

Том Круз: фото раньше и сейчас

Тому Крузу 60. Фото: Getty Images

"Топ Ган" — один из главных проектов в карьере актрисы Келли Макгиллис, которая в прошлом году отпраздновала 65-летие. Также она известна зрителям по фильмам "Свидетель" (он принес ей номинацию на "Золотой глобус") и "Обвиняемые". Актриса дважды была замужем, родила двоих дочерей во втором браке. Позже у нее был гражданский брак с подругой, но они тоже расстались. В жизни Макгиллис был ужасный эпизод: в 1982 году в ее дома ворвались незнакомцы и изнасиловали.

Карьера актрисы в последние годы сошла на нет, в продолжение "Топ Ган" ее тоже не приглашали. Макгиллис в одном из интервью признавалась, что причина ее отсутствия на съемках – возраст и внешность. "Я старая, толстая и выгляжу соответственно": говорила актриса.

Келли Макгиллис: фото тогда и сейчас

Актриса очень изменилась

Не все фаны узнают инструктора "Чарли". Фото: Getty Images

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