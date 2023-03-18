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Вы его не узнаете: как выглядит сейчас звезда фильма "Папе снова 17" (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Автор
Зак Эфрон
Зак Эфрон. Фото pinterest.com

Актер не только сделал операцию на лице, но и сменил свой имидж

Американская кинокомедия о попытках исправить ошибки прошлого — один из самых успешных фильмов 2009 года. В прокате лента собрала почти 140 млн долларов при бюджете примерно в 20 млн. В том же году, кстати, свет увидела еще одна интересная картина о путешествиях во времени — "Жена путешественника во времени".

Главную роль в фильме "Папе снова 17" исполнил американский актер и певец Зак Эфрон. На сегодня ему 35 лет и мы покажем, как изменилась за последние 14 лет звезда этого киношного шедевра своего времени. Большинство зрителей вряд ли смогут узнать актера сейчас, ведь он кардинально изменил свой имидж и сделал операцию на лице.

Зак Эфрон: как выглядит актер, его фильмография

Зак Эфрон в фильме 2009 года и в жизни сейчас
Зак Эфрон в фильме "Папе снова 17" и сейчас

С самого детства появлялся в театральных постановках своей школы, а впоследствии решил заняться еще и пением и начал брать уроки вокала. А вот его актерская карьера на телевидении стартовала в 2002 году — с сериала "Светлячок". На тот момент Заку было 15. В последующие два года он снимался в сериалах "Защитник" и "Скорая помощь". Кроме того, в 2004-м молодой талантливый актер получил небольшую роль в сериале "Вечное лето", которую впоследствии решили расширить и сделать одной из ведущих.

Поворотным в жизни Зака Эфрона стал 2005 год: именно тогда Disney Channel устроил кастинг для нового фильма "Классный мюзикл". В нем актер получил роль звезды баскетбола — Троя Болтона. Он должен был танцевать и петь, но на тот момент Заку было всего 18 и его голос продолжал ломаться, поэтому было решено смешать его с голосом певца и актера Дрю Сили. Уже в следующем году лента вышла в прокат и стала настоящим суперхитом. После нее были еще две части и в обеих, конечно же, снимался Зак. Более того, он поставил создателям фильма условие, что будет петь сам, а не с "перемешиванием" его голоса с чьим-то другим. Они согласились на это и не прогадали: саундтрек к фильму стал самым продаваемым диском 2007 года. Актеру даже предложили записать собственный альбом, но он отказался, потому что хотел прежде всего сниматься в кино, а не петь.

Еще одной популярной работой Зака Эйфрона был фильм-адаптация Бродвейского мюзикла "Лак для волос". Эта картина тоже придала ему популярность. А дальше было все больше и больше предложений:

  • 2008 — Я и Орсон Уэллс
  • 2009 — Папе снова 17
  • 2012 — Любой ценой
  • 2012 — Счастливчик
  • 2012 — Газетчик
  • 2013 — Паркленд
  • 2014 — Соседи
  • 2014 — Это неудобное мгновение
  • 2015 — 128 ударов сердца
  • 2016 — Дедушка лёгкого поведения
  • 2016 — Соседи 2
  • 2017 — Спасатели Малибу (кинокомедия)
  • 2017 — Величайший шоумен
  • 2019 — Красивый, плохой, злой
  • 2019 — Пустопляс
  • 2022 — Воспламеняющая взглядом
  • 2022 — За пивом!

В 2023 году должен выйти художественный фильм "Железный коготь" с Эфроном в главной роли. Картина основана на биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи.

Несколько лет назад начали ходить слухи, что актер сделал пластику после травмы лица, полученной во время тренировки. Как заявляет сам актер, это дважды неправда: после травмы он был вынужден сделать не пластику, а специальную стоматологическую операцию, а еще — заниматься физиотерапией, чтобы все мышцы лица работали одинаково хорошо; кроме того, травму он получил не на тренировке, а дома, просто очень неудачно поскользнувшись. В интервью Mens Health он рассказал, что ударился подбородком о гранитный угол фонтана и потерял сознание, а когда проснулся, то почувствовал, что подбородок как будто свисал с его лица.

Раньше мы просказывали, как изменился красавчик Малкочеглу Бали-бей из "Великолепного века" за многие годы. Оказывается, он ввел в Турции моду на усы, как у его героя из сериала. Но сам впоследствии немного сменил имидж.

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#Зак Эфрон #Как выглядит #Актор #Как изменились #Папе снова 17