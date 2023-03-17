Как изменилась главная героиня "Дневников принцессы" спустя 22 года: Энн Хэтэуэй тогда и сейчас (фото)

После образа "принцессы" карьера Хэтэуэй начала набирать обороты

Диснеевская комедия "Дневники принцессы" (The Princess Diaries) по одноименному роману Мэг Кэбот вышла на экраны в 2001 году. Успешную картину режиссировал Гарри Маршалл, он же автор популярного фильма "Красотка". Главная роль досталась на тот момент еще малоизвестной Энн Хэтэуэй. Продюсерам понравилось ее "не затёртое" лицо и роскошные волосы.

Спустя 22 года актриса, конечно, повзрослела, но в свои 40 лет едва ли отличается внешне от 19-летней Мии Термополис (хотя играла она 15-летнего подростка). В Google даже есть запрос: "Почему Энн Хэтэуэй не стареет?" "Телеграф" рассказывает, как изменилась за эти годы актриса, в каких еще фильмах успела сняться и что произошло в ее личной жизни.

В каких фильмах снималась Энн Хэтэуэй

Первый опыт съемок Хэтэуэй произошел в телесериале 1999 года "Будь собой". Но по-настоящему о ее дебюте узнали после фильма "Дневники принцессы". Успех картины позволил запустить вторую часть, которая оказалась не менее популярной. Более того, возможно, зрители узнают продолжение истории превращения обычного подростка в принцессу, а затем и королеву. Так, рсенью прошлого года журналисты сообщали, что Disney работает над третьей частью картины. Правда, неизвестно, будет ли сниматься в продолжении Хэтэуэй. Однако все может быть, ведь актриса сама заявляла, что не против триквела.

Коммерческий успех Хэтэуэй принес фильм "Дьявол носит Prada" (2006 год), где она воплотила образ ассистентки главного редактора журнала мод. Кроме того, зрители могли видеть актрису в "Горбатой горе" (картина с тремя "Оскарами", на минуточку).

Стоит отметить, что актрисе в равнозначной степени удаются комедийные и драматические роли. Она блестяще исполнила роль Джейн Остин в одноименном фильме, была номинирована на "Оскар" благодаря картине "Рейчел выходит замуж". Несколько престижных кинонаград ей принесла роль в мюзикле "Отверженные" по роману Виктора Гюго.

В фильмографии звезды десятки успешных проектов, в числе которых "Алиса в Стране Чудес", "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды", "Интерстеллар", "Восемь подруг Оушена", "Отпетые мошенницы". Актриса продолжает активно сниматься. В этом году должен быть презентован ромком "Идея тебя" с Хэтэуэй в главной роли.

Муж и дети Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй более десяти лет вместе с актером и дизайнером-ювелиром Адамом Шульманом. Свадьба состоялась в 2011 году. Пара воспитывает двоих сыновей. Джонатан родился в марта 2016 года, а младший сын, Джек, в ноябре 2019 года. Семейную жизнь актриса тщательно скрывает от общественности и не делится снимками малышей в соцсетях.

Энн Хэтэуэй в фильме "Дневники принцессы" и сейчас (фото)

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