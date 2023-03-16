Линдси Лохан скоро станет мамой: как выглядит звезда фильма "Ловушка для родителей" спустя 25 лет (фото)

Бурная молодость перечеркнула успешную карьеру актрисы, но Линдси Лохан нашла силы вернуться на экран, да и в семейной жизни преуспела

Американская актриса Линдси Лохан с юных лет снималась в кино. Она исполнила одну из главных ролей в нашумевшей комедии "Дрянные девчонки", но первую волну популярности ей принес семейный фильм "Ловушка для родителей" в 1998 году. 11-летняя исполнительница блестяще справилась сразу с двумя ключевыми персонажами, ведь играла сестер-близнецов Хэлли и Энни.

За эти годы Линдси Лохан очень изменилась. 36-летняя актриса замужем и беременна. Хотя в какой-то момент ошеломительный успех звезды едва не пошел ко дну из-за ее вредных привычек и проблем с законом. "Телеграф" рассказывает, какой была Линдси Лохан в фильме "Ловушка для родителей" 25 лет назад и чем она занимается сейчас.

Путь к популярности для Линдси Лохан начался еще с трех лет. Родители отвели девочку в модельное агентство, она стала лицом Calvin Klein Kids и снялась в более чем 100 рекламных роликах на ТВ. В 10 лет – первая роль в сериале "Другой мир". Правда, актриса оставила съемки, и, как показало время, не прогадала. Из проекта она ушла ради диснеевской семейной комедии "Ловушка для родителей". Эта дебютная кинолента принесла миллионы в прокате и лично для Линдси первую волну популярности и контракт со студией "Дисней".

После этого фильмография актрисы стабильно пополнялась. В начале нулевых она снялась в десятках проектов, в том числе "Идеальная игрушка", "Дети-шпионы", "Чумовая пятница", "Дрянные девчонки", "Звезда сцены". Параллельно увлекалась музыкой и выпустила два альбома.

В 2006 году актриса потерпела провал из-за неодобрительной критики о комедии "Поцелуй на удачу". После чего Лохан решила проявить себя в более независимых и серьезных картинах. К примеру, снялась вместе с Мерил Стрип в мюзикле "Компаньоны", с Шэрон Стоун в драме "Бобби".

Однако молодая звезда успевала посещать не только съемочную площадку, а и различные увеселительные заведения. С 2006 года у Лохан начались проблемы с алкоголем, позже она добровольно отправилась на реабилитацию в клинику для наркозависимых. Несколько раз актрису арестовывали за пьяное вождение, а еще копы находили в ее карманах кокаин. Были повторные реабилитации, суды, три года испытательного срока, актриса даже несколько дней просидела за решеткой… Режиссеры не хотели сотрудничать с актрисой, которая не может себя контролировать из-за наркотиков и алкоголя, в чем как-то сама призналась Лохан.

Триумфальное возвращение Линди Лохан на экраны произошло в прошлом году. Она исполнила главную роль в рождественской романтической комедии "Незабываемое Рождество" от Netflix.

Муж Линдси Лохан и беременность

У Линдси Лохан было несколько романов, в том числе с женщиной. Однако ни одни из отношений звезды не привели к браку, пока она не встретила арабского финансиста Бадера Шаммаса. В 2021 году актриса заявила о помолвке с любимым, в 2022-ом – состоялась свадьба. И вот, в марте 2023 года, Лохан сообщила поклонникам в соцсетях, что скоро станет мамой.

Звезда фильма "Ловушка для родителей" Линдси Лохан: фото тогда и сейчас

Веснушки и рыжие локоны на месте. Фото: Getty Images

Сейчас актрисе 36 лет. Фото: Getty Images

В марте 2023-го Лохан заявила о беременности. Фото: Getty Images

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