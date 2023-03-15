Уже давно не та блондинка-неудачница: как выглядит сейчас звезда фильма "Дневник Бриджит Джонс" (фото)

Рене Зеллвегер – счастливая обладательница двух "Оскаров" и собственной звезды на голливудской Аллее славы

Премьера культового фильма о блондинке-неудачнице, которой уже за 30, а она до сих пор незамужем и имеет кучу всевозможных комплексов, состоялась в 2001 году. Однако многие до сих пор пересматривают этот фильм, как и вышедший годом ранее "Ангелы Чарли", снова "проживая" при этом все неудачи и радости вместе с главной героиней Бриджит Джонс.

Ее роль 22 года назад исполнила известная американская актриса Рене Зеллвегер, которой на сегодня уже за 50. Ее партнерами по съемочной площадке были Хью Грант (Дэниэл Кливер), Колин Ферт (Марк Дарси), Джим Бродбент (мистер Колин Джонс), Джемма Джонс (миссис Памела Джонс) и Ширли Гендерсон, сыгравшая Джуд. "Телеграф" решил показать, как изменились все эти актеры за многие годы.

Рене Зеллвегер (сыграла Бриджит Джонс)

Рене Зеллвегер в роли Бриджит Джонс и сейчас

В скором времени актрисе исполнится 54 года. Она – обладательница двух "Оскаров" и двух премий BAFTA, четырех премий "Золотой глобус" и трех Премий Гильдии киноактеров США. Также имеет свою звезду на голливудской Аллее славы.

"Дневник Бриджит Джонс" стал для нее одной из самых удачных картин и фактически сделал известной на весь мир 32-летнюю актрису. За год до этого она снялась в фильме "Я, опять я и Ирэн" с Джимом Керри в главной роли (пара даже была обручена в реальности), но та лента оказалась не столь популярной. Также к этой роли Рене Зеллвегер успела засветиться в "Техасской разной бензопиле", фильме "Джерри Магуайер" и картине "Сестричка Бетти", за которую получила свой первый "Золотой глобус". Однако роль Бриджит означала совершенно новый этап в ее карьере — за эту роль в 2002-м ее номинировали на "Оскар" и присудили первую премию BAFTA.

Рене Зеллвегер изменилась за более чем 20 лет, но вид все равно имеет фантастически.

Свежие фото Рене Зеллвегер

Для этой роли актриса набрала более 10 кг и устроилась работать под вымышленным именем в настоящее британское издательство. Кстати, позже ей удалось сбросить лишние килограммы, но она снова набрала их для второй части картины (2004 год).

Ходят слухи, что звезда совершила несколько пластических операций, в частности, уколола немного ботокса, подтянула веки и лицо и удалила комки Биша. Впрочем, все эти манипуляции актриса отрицает, уверяя, что красивой ее делает активный образ жизни, а таблоиды напрасно навязывают женщинам стереотип о том, что стать хорошей можно только после пластической хирургии.

В сети убеждены, что это фото свидетельствует об обращении звезды к услугам пластического хирурга

Другие фильмы из Рене Зеллвегер:

2002 — Чикаго

2003 — Холодная гора

2005 — Нокдаун

2006 — Мисс Поттер

2008 — Любовь вне правил

2009 — Дело №39

2009 — Замёрзшая из Майами

2009 — Мой единственный

2010 — Что, если…

2019 — Джуди

2022 — мини-сериал "Кое-что о Пэм"

Хью Грант (заиграл Дэниела Кливера)

Хью Грант в фильме и сейчас

Сейчас ему 62 года. Известный английский актер, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA. Снимается в основном в романтических комедиях и мелодрамах, поэтому известен своим амплуа сердцееда как в жизни, так и на киноэкране. Известность получил еще до съемок в "Дневнике Бриджит Джонс", но именно этот проект стал одной из его самых знаменитых работ.

Интересно, что в свое время ему предлагали сыграть Златопуста Локонса в фильме Гарри Поттер и тайная комната, но он отказался, о чем впоследствии очень жалел. Среди других его работ, в частности:

2002 — Мой мальчик

2003 — Реальная любовь

2007 — С глаз — долой, из чарта — вон!

2009 — Супруги Морган в бегах

2012 — Облачный атлас

2015 — Агенты А.Н.К.Л.

2019 — Джентельмены

2020 — Уничтожение

В этом году появится еще в двух лентах: "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" Гая Ричи и "Подземелье драконов".

Колин Ферт (сыграл Марка Дарси)

Колин Ферт в роли Марка Дарси и сейчас

Этому британскому актеру тоже 62 года. Стал знаменитым в 1995 году, сыграв мистера Дарси в телевизионной адаптации романа "Гордость и предубеждение". Награжден "Оскаром", "Золотым глобусом", двумя премиями BAFTA и премией Гильдии киноактеров США. Имеет собственную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Роль адвоката Марка Дарси в фильме "Дневник Бриджит Джонс" также принесла ему славу и радость: как позже признавался сам актер, ему было интересно и весело сниматься во всех трех частях фильма. Кстати, в 2011 году его включили в список сотни самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, а позже представили его восковую скульптуру в лондонском Музее мадам Тюссо.

Другие его известные фильмы:

2002 — Девушка с жемчужной сережкой

2002 — Реальная любовь

2005 — Моя ужасная няня

2007 — Последний легион

2008 — Мамма Миа!

2009 — Дориан Грей

2009 — Главная улица

2010 — Король говорит!

2012 — Гамбит

2015 — Kingsman: Тайная служба

2019 — 1917

2022 — Империя света

Джим Бродбент (сыграл мистера Колина Джонса)

Джим Бродбент в фильме и жизни

На сегодня английскому актеру, сценаристу и продюсеру 73 года. У него есть "Оскар", дважды лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA. Считается одним из самых востребованных и разносторонних актеров современного британского кинематографа. Он известен своими ролями в фильмах "Крутые фараоны", "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа", "Банды Нью-Йорка" и "Облачный атлас", а также благодаря серии фильмов "Гарри Поттер" (Гораций Слизнорт) и сериалу "Игра престолов" (архимейстер Эброз).

Его дебют в кино состоялся в 1978-м благодаря съемкам в фильме "Крик" режиссера Ежи Сколимовского. Долгое время играл незначительные роли. 2001 год оказался для него чрезвычайно удачным, ведь он снялся сразу в трех успешных фильмах: "Дневник Бриджит Джонс", "Мулен Руж!" и "Айрис". За актерскую игру в последнем Джим удостоен премий "Оскар" и "Золотой Глобус".

Другие фильмы с Джимом Бродбентом:

1999 — Доктор Кто и проклятие неминуемой смерти

2003 — Золотая молодежь

2004 — Вокруг света за 80 дней

2005 — Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф

2007 — Когда ты последний раз видел своего отца?

2009 — Молодая Виктория

2011 — Железная леди

2013 — Уик-энд в Париже

2013 — Грязь

2015 — Лондонский шпион

2016 — Легенда о Тарзане

2016 — Война и мир

2020 — Дулитл

2021 — Мальчик по имени Рождество

Джемма Джонс (сыграла миссис Памелу Джонс)

Джемма Джонс в фильме и жизни

80-летняя британская актриса, получившая популярность, снявшись в сериале BBC "Кенилворт" (1967), в котором она сыграла королеву Елизавету I. Еще одной успешной картиной стала для нее драма "Трофеи Пойнтона" (1970). Позже снималась в серии фильмов о Гарри Поттере (выполнила роль Поппи Помфри) и играла роль матери Бриджит Джонс. Из последних ее работ можно выделить фильмы "Ты встретишь таинственного незнакомца" (2010) и "Аммонит" (2020).

Ширли Гендерсон (сыграла Джуд)

Ширли Гендерсон в роли подружки Бриджит и сейчас

Этой британской актрисе сейчас 57 лет. Наиболее известна ролью Плаксы Миртл в фильмах "Гарри Поттер и тайная комната" (2002) и "Гарри Поттер и Кубок огня" (2005). Кстати, на момент съемок в первой картине ей было 36, а играла она 13-летнюю школьницу. Еще одним заметным фильмом для ее карьеры стал "На игле" 1996 года (там она сыграла Гейл).

Та самая Плакса Миртл из Гарри Поттера, актрисе на тот момент было 36 лет!

Ранее мы показывали, как изменилась звезда "Дьявол носит Prada" Энн Хэтэуэй и другие актеры, сыгравшие в этом фильме. Главная героиня стала невероятно успешной, а вот о ее киношном любимом известно меньше.