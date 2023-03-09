Как изменились звезды "Хроник Нарнии" спустя 18 лет: один из актеров ушел в политику (фото)

Некоторых из центральных персонажей фильма едва ли можно узнать

Франшиза "Хроники Нарнии" одна из самых популярных в жанре фэнтези, как и "Властелин колец". Первый фильм по одноименному роману Клайва Льюиса вышел на экраны в 2005 году, получив внушительный успех в прокате.

За приключениями четверых детей Певенси в таинственной стране Нарнии наблюдали дети и взрослые по всему миру. "Телеграф" рассказывает, как сложилась судьба главных героев и какими стали спустя 18 лет актеры Джорджи Хенли, Скандар Кейнс, Уильям Моусли и Анна Попплуэлл.

Люси Певенси - Джорджи Хенли (27 лет)

Продолжает сниматься в кино, хотя и другие роли не были такими же популярными, как "Хроники Нарнии". Активно ведет соцсети. Увлекается поэзией и даже выпустила собственный сборник стихов.

Джорджи Хенли выросла, но такая же очаровательная

Эдмунд Певенси — Скандар Кейнс (31 год)

Ошеломительный успех трилогии, звездой которой стал юный актер, не мотивировал его продолжать съемки. После окончания университета Кейнс выбрал политическую карьеру, сейчас он – советник в британском парламенте.

Оставил кино около десяти лет назад

Питер Певенси — Уильям Моусли (35 лет)

Не оставил актерское дело и пополняет новыми ролями свою фильмографию. Правда, "Хроники Нарнии" пока так и остаются самой знаковой работой актера. Держит себя в отличной форме, чем хвастается на радость поклонников у себя в Instagram.

"Питер" стал настоящим красавчиком

Сьюзен Певенси — Анна Попплуэлл (34 года)

После "Хроник" строила карьеру актрисы, но последняя работа с ее участием (американский телесериал "Царство") датирована 2016 годом. Зато дебютировала на сцене в квир-адаптации "Гедды Габлер" Генрика Ибсена. Замужем, воспитывает дочь.

С годами лишь похорошела

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выросли герои популярных фильмов о "Гарри Поттере". Гермиона невероятно изменилась и ведет довольно скрытный образ жизни.