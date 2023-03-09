Як змінилися зірки "Хронік Нарнії" через 18 років: один із акторів пішов у політику (фото)

Деяких із центральних персонажів фільму навряд чи можна впізнати

Франшиза "Хроніки Нарнії" одна з найпопулярніших у жанрі фентезі, як і "Володар перснів". Перший фільм за однойменним романом Клайва Льюїса вийшов на екрани в 2005 році, отримавши значний успіх у прокаті.

За пригодами чотирьох дітей Певенсі у таємничій країні Нарнії спостерігали діти та дорослі у всьому світі. "Телеграф" розповідає, як склалася доля головних героїв і якими стали через 18 років актори Джорджі Хенлі, Скандар Кейнс, Вільям Моуслі та Ганна Попплуелл.

Люсі Певенсі — Джорджі Хенлі (27 років)

Продовжує зніматися в кіно, хоча інші ролі не були такими ж популярними, як "Хроніки Нарнії". Активно веде соцмережі. Захоплюється поезією і навіть випустила власну збірку віршів.

Джорджі Хенлі виросла, але така ж чарівна

Едмунд Певенсі — Скандар Кейнс (31 рік)

Приголомшливий успіх трилогії, зіркою якої став юний актор, не мотивував його продовжувати зйомки. Після закінчення університету Кейнс вибрав політичну кар’єру, зараз він – радник у британському парламенті.

Залишив кіно близько десяти років тому

Пітер Певенсі — Вільям Моуслі (35 років)

Не залишив акторської справи та поповнює новими ролями свою фільмографію. Щоправда, "Хроніки Нарнії" поки що так і залишаються найзнаковішою роботою актора. Тримає себе у чудовій формі, чим хвалиться на радість шанувальників у себе в Instagram.

"Пітер" став справжнім красенем

Сьюзен Певенсі — Анна Попплуелл (34 роки)

Після "Хронік" будувала кар’єру актриси, але останню роботу за її участю (американський телесеріал "Царство") датовано 2016 роком. Натомість дебютувала на сцені у квір-адаптації "Гедди Габлер" Генріка Ібсена. Заміжня, виховує доньку.

З роками лише погарнішала

Раніше "Телеграф" розповідав, як виросли герої популярних фільмів про "Гаррі Поттера". Герміона неймовірно змінилася і веде досить потайливий спосіб життя.