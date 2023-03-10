Как выглядят "Ангелы Чарли" спустя 23 года после премьеры фильма (фото)

Для всех трех актрис их роли оказались чрезвычайно удачными

Киноадаптация популярного одноименного телесериала конца 70-х — фильм "Ангелы Чарли" — вышел на экраны в 2000-м, как и известная многим комедия "Мисс Конгениальность" с непревзойденной Сандрой Буллок в главной роли. Лента заинтересовала зрителей, собрав в прокате 264 млн долларов при затратах в 93 млн. В главных ролях снимались три настоящих звезды: Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью.

Все трое за последние 23 года заметно поменялись, но киноиндустрию не покинули. Что стало с главными героинями за это время, как они теперь выглядят и где их еще можно увидеть, рассказывает "Телеграф".

О чем фильм "Ангелы Чарли"

Натали Кук, Дилан Сандерс и Алекс Мундали — мастера маскировки, шпионажа и боевых искусств, которые работают на миллионера Чарли. Тот использует голосовую связь для общения с девушками, а вместо себя отправляет ассистента Босли, который им помогает. Чарли внимательно следит за тем, чтобы его частная жизнь оставалась скрытой от посторонних глаз, однако кто-то слишком близко подбирается к нему, желая рассекретить его личность. Главные героини собираются помочь миллионеру, однако, как только раскрывается страшная тайна, они и сами становятся мишенью…

Кэмерон Диас, сыгравшая Натали Кук

Кэмерон Диас в фильме и сейчас

Сейчас ей 50. Прославилась как актриса, супермодель и писательница. Самые известные картины: "Маска", "Свадьба моего лучшего друга", "Ангелы Чарли", "Шрек" и "Банды Нью-Йорка". Имеет собственную звезду на Аллее славы в Голливуде, много раз номинировалась на различные престижные награды.

Начинала как модель. Первой действительно заметной картиной для нее стал фильм "Маска" (1994). Сразу по завершению съемок ей начало поступать немало предложений по другим проектам. За фильм "Ангелы Чарли" Кэмерон Диас получила гигантский гонорар в размере более 23 млн долларов, составив таким образом конкуренцию гораздо более именитым актерам и став одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда.

Кэмерон Диас 2023 год

С 2015-го замужем за гитаристом Бенджи Мэдденом. Имеет дочь, которая появилась у пары, когда Кэмерон было уже 47 лет. Поэтому многие подозревают, что ребенка для пары, как и в случае с Пэрис Хилтон, выносила суррогатная мать.

Кэмерон Диас и ее муж

Она — яростная противница пластических операций. Однако сама 4 раза делала ринопластику (коррекцию носа), но не из-за желания усовершенствовать внешность, а после травмы, полученной во время серфинга. У нее был сломан нос. Кроме того, Кэмерон Диас – вегетарианка, экоактивистка и благотворительница.

Фильмография:

1998 — Страх и ненависть в Лас-Вегасе

1998 — Кое-что о Мэри

2001 — Ванильное небо

2005 — Хочу быть тобой

2006 — Отпуск по обмену

2008 — Приключения в Вегасе

2011 — Зеленый шершень

2011 — Училка

2012 — Гамбит

2014 — Другая женщина

2014 — Секс-видео

Покинуть кино звезда решила в 2018 году. Однако недавно стало известно, что она должна вернуться, сыграв главную роль в проекте от Netflix "Back in Action".

Дрю Бэрримор, сыгравшая Дилан Сандерс

Дрю Бэрримор в фильме и в жизни

В феврале ей исполнилось 48 лет. Американская актриса, продюсер и режиссер, возглавляет собственную продюсерскую компанию "Flower Films". Дрю — представительница известного актерского клана Бэрримор и крестница легендарного Стивена Спилберга, поэтому ее судьба фактически была решена еще в глубоком детстве. Дебютировала в кино в 5 лет, а мировую известность получила уже в 7, сыграв в фильме "Инопланетянин" (фильм ее крестного отца). Имеет собственную звезду на Аллее славы в Голливуде и несколько престижных премий и наград, среди которых — премия Гильдии киноактеров и "Золотой глобус".

В подростковом возрасте у актрисы были проблемы с алкоголем и наркотиками и она несколько раз проходила реабилитация, что заметно затормозило ее карьеру. Позже Дрю Бэрримор выпустила автобиографию под названием "Маленькая потерянная девочка" (1991). Несколько раз разведена, двое детей. Заявляет, что она – бисексуалка.

Дрю Бэрримор в 2023 году

Фильмография:

1992 — Музей восковых фигур

1995 — Бэтмен навсегда

1996 — Крик

1998 — Певец на свадьбе

1998 — Вот такие пироги

2001 — Донни Дарко

2001 — Сильная женщина

2003 — Дюплекс

2004 — 50 первых поцелуев

2009 — Серые сады

2009 — Катись!

2014 — Смешанные

2017-2019 — Диета из Санта-Клариты

2020 — Дублерша

Люси Лью, сыгравшая Алекс Мандей

Люси Лью в фильме и сейчас

Актрисе 54 года. Она также модель, продюсер и режиссер. Известность получила благодаря роли Лин Ву в сериале "Элли Макбил" (1998-2002), за которую номинировалась на премии "Эмми" и Гильдии киноактеров США. Также известна ролями в голливудских фильмах: "Ангелы Чарли", "Убить Билла", "Чикаго" и "Кунг-фу панда". С 2012 по 2019 снималась в криминальной драме "Элементарно". Первая ее роль — эпизодическая, в сериале "Беверли-Гиллз, 90210".

Кроме английского языка, актриса владеет китайским, японским, испанским и итальянским. В 2010 году была удостоена рыцарского креста венгерского ордена Заслуг. У нее есть сын, которого выносила суррогатная мать.

Люси Лью 2023 год

Фильмография:

1996 — Секретные материалы (1 эпизод)

1996 — Джерри Магуайер

1999 — Расплата

2001 — Секс и город (1 эпизод)

1998-2002 — Элли Макбил

2002 — Баллистик: Экс против Сивер

2003 — Убить Билла

2004 — Убить Билла. Фильм 2

2006 — Счастливое число Слевина

2007 — Вампирша

2011 — Учитель на замену

2011 — Однажды эта боль принесет тебе пользу

2018 — Мир будущего

2018 — Основание

2019 — Почему женщины убивают

В этом году она должна появиться еще в двух проектах: "Красный" и "Шазам 2". На следующий год запланирован выход "Панды Кунг-Фу 4", где актриса будет традиционно озвучивать Мастера Гадюку.

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