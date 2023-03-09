Дочь Габи из сериала "Отчаянные домохозяйки" изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит Хуанита Солис (фото)

Ее роль в течение пяти лет играла Мэдисон Де Ла Гарза

Прошло почти 20 лет с даты выхода первого сезона культового американского сериала "Отчаянные домохозяйки". За это время главные героини сильно изменились — некоторые сейчас почти неузнаваемые.

Но не только их теперь трудно узнать — для второстепенных актеров время тоже не стоит на месте. Особенно для тех, кто сыграл в сериале еще ребенком. Как вот дочь Габи — Хуанита Солис, которая начала сниматься в картине в свои 6. Теперь ей 21 и уже мало кто сумеет разглядеть в Мэдисон Де Ла Гарзе ту самую пухленькую девочку, которая обожала поесть.

Мэдисон Де Ла Гарза — та самая старшая дочь Габриэль

Мэдисон Де Ла Гарза в жизни и сериале

В сериале девочка появлялась в течение пяти лет, постоянно попадая в разные комические ситуации. По сценарию, пухленькая Хуанита – старший ребенок Габи и Карлоса – наотрез отказывалась садиться на диету, чтобы стать такой же стройной, как ее мама.

Юная актриса в жизни часто сталкивалась с насмешкой из-за лишнего веса

Полнота юной актрисы привела к тому, что ее постоянно дразнили в школе и по-всякому обзывали, откровенно насмехаясь над ее полнотой. Однако девушка уже давно пережила те времена и перестала думать о своем весе, как о чем-то "не том". Сейчас, когда выросла, она гордится своими формами и даже сделала их своей "фишкой".

В инстаграмме звезды полно фото – она обожает фотографироваться и не боится позировать в каком-либо наряде, включая купальники и очень короткие шорты, юбки и платья. Мэдисону удалось избавиться от детских комплексов и полюбить себя такой, какой она есть от природы.

Актерская карьера

Что касается актерской карьеры, то она у девушки не очень задалась. После знаменитой роли Хуанита Солис она снялась еще в нескольких малоизвестных фильмах. Последний раз появлялась на экране в 2021-м.

Ее можно увидеть в следующих проектах:

2009 — Программа защиты принцессы

2012 — Деми Ловато: Оставайся сильной

2016 — Больше не в клетке

2017 — Деми Ловато: Просто сложно

2018 — Тема 16

2021 — Деми Ловато: Танцы с дьяволом

Раньше мы рассказывали и показывали, как изменилась популярная певица Майли Сайрус за последние 17 лет. За это время она прошла долгий путь от Ханны Монтаны до своего хита Flowers.