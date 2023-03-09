Дочка Габі з серіалу "Відчайдушні домогосподарки" змінилася до невпізнання: як тепер виглядає Хуаніта Соліс (фото)
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Її роль протягом п'яти років грала Медісон Де Ла Гарза
Минуло майже 20 років від дати виходу першого сезону культового американського серіалу "Відчайдушні домогосподарки". За цей час головні героїні сильно змінилися — деякі зараз майже невпізнанні.
Але не тільки їх тепер важко впізнати — для другорядних акторів час теж не стоїть на місці. Особливо для тих, хто зіграв у серіалі ще дитиною. Як от дочка Габі — Хуаніта Соліс, яка почала зніматися у картині у свої 6. Тепер їй 21 і вже мало хто зуміє розгледіти у Медісон Де Ла Гарзі ту саму пухкеньку дівчинку, яка обожнювала попоїсти.
Медісон Де Ла Гарза — та сама старша донька Габріель
В серіалі дівчинка з’являлася протягом п’яти років, постійно потрапляючи у різні комічні ситуації. За сценарієм, пухка Хуаніта — старша дитина Габі та Карлоса — навідріз відмовлялася сідати на дієту, щоб бути такою ж стрункою, як її мама.
Повнота юної акторки призвела до того, що її постійно дражнили у школі й по-всякому обзивали, відкрито насміхаючись з її повноти. Однак дівчина вже давно пережила ті часи й перестала думати про свою вагу, як про щось "не те". Зараз, коли виросла, вона пишається своїми формами і навіть зробила їх своєю "фішкою".
В інстаграмі зірки повно фото — вона обожнює фотографуватися і не боїться позувати у будь-якому наряді, включаючи купальники й дуже короткі шорти, спідниці та сукні. Медісон вдалося позбутися дитячих комплексів і полюбити себе такою, якою вона є від природи.
Акторська кар'єра
Щодо акторської кар’єри, то вона в дівчини не дуже задалася. Після знаменитої ролі Хуаніти Соліс вона знялася у ще декількох маловідомих фільмах. Востаннє знімалася у кіно в 2021-му.
Її можна побачити у таких проєктах:
- 2009 — Програма захисту принцеси
- 2012 — Демі Ловато: Залишайся сильною
- 2016 — Більше не в клітці
- 2017 — Демі Ловато: Просто складно
- 2018 — Тема 16
- 2021 — Демі Ловато: Танці з дияволом
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