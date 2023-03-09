Дочка Габі з серіалу "Відчайдушні домогосподарки" змінилася до невпізнання: як тепер виглядає Хуаніта Соліс (фото)

Її роль протягом п'яти років грала Медісон Де Ла Гарза

Минуло майже 20 років від дати виходу першого сезону культового американського серіалу "Відчайдушні домогосподарки". За цей час головні героїні сильно змінилися — деякі зараз майже невпізнанні.

Але не тільки їх тепер важко впізнати — для другорядних акторів час теж не стоїть на місці. Особливо для тих, хто зіграв у серіалі ще дитиною. Як от дочка Габі — Хуаніта Соліс, яка почала зніматися у картині у свої 6. Тепер їй 21 і вже мало хто зуміє розгледіти у Медісон Де Ла Гарзі ту саму пухкеньку дівчинку, яка обожнювала попоїсти.

Медісон Де Ла Гарза — та сама старша донька Габріель

Медісон Де Ла Гарза у житті та в серіалі

В серіалі дівчинка з’являлася протягом п’яти років, постійно потрапляючи у різні комічні ситуації. За сценарієм, пухка Хуаніта — старша дитина Габі та Карлоса — навідріз відмовлялася сідати на дієту, щоб бути такою ж стрункою, як її мама.

Юна акторка часто стикалася з насміханням через зайву вагу

Повнота юної акторки призвела до того, що її постійно дражнили у школі й по-всякому обзивали, відкрито насміхаючись з її повноти. Однак дівчина вже давно пережила ті часи й перестала думати про свою вагу, як про щось "не те". Зараз, коли виросла, вона пишається своїми формами і навіть зробила їх своєю "фішкою".

В інстаграмі зірки повно фото — вона обожнює фотографуватися і не боїться позувати у будь-якому наряді, включаючи купальники й дуже короткі шорти, спідниці та сукні. Медісон вдалося позбутися дитячих комплексів і полюбити себе такою, якою вона є від природи.

Акторська кар'єра

Щодо акторської кар’єри, то вона в дівчини не дуже задалася. Після знаменитої ролі Хуаніти Соліс вона знялася у ще декількох маловідомих фільмах. Востаннє знімалася у кіно в 2021-му.

Її можна побачити у таких проєктах:

2009 — Програма захисту принцеси

2012 — Демі Ловато: Залишайся сильною

2016 — Більше не в клітці

2017 — Демі Ловато: Просто складно

2018 — Тема 16

2021 — Демі Ловато: Танці з дияволом

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