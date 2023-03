Від Ханни Монтани до хіта Flowers: який вигляд мала Майлі Сайрус у популярному серіалі 17 років тому (фото, відео)

Хіт серед підлітків "Ханна Монтана" вийшов на екрани 17 років тому

Американський серіал "Ханна Монтана" був випущений компанією Disney Channel 17 років тому і підкорив підлітків у всьому світі, як і аргентинський прєект "Буремний шлях". Історія розповідає про підлітка Майлі Стюарт, яка живе подвійним життям поп-зірки Ханни Монтани. Ця роль довго асоціювалася з нині відомою співачкою Майлі Сайрус.

"Телеграф" розповідає, як змінилася з 2006 року зірка серіалу (а пізніше і однойменного фільму) "Ханна Монтана" — актриса та співачка Майлі Сайрус. Її хіт Flowers зараз чутний з кожної колонки та розриває TikTok.

Майлі було лише 12 років, коли вона почала зніматися у серіалі "Ханна Монтана". Минулого року зірка відзначила 30-річчя. Саме серіал приніс їй популярність світового масштабу. Після проєкту вона серйозно взялася за музику, випустила кілька альбомів.

З милої дівчинки-зірки із серіалу "Ханна Монтана" Майлі Сайрус перетворилася на успішну співачку з фірмовою хрипотою у поєднанні з контральто. Пісні власного авторства виконавиці неодноразово підкорювали престижні чарти та премії. Як співачка Майлі Сайрус найбільш відома такими композиціями, як Wrecking Ball, See You Again, The Climb, We Can’t Stop, Flowers.

У особистому житті Сайрус усе складалося неспокійно. У фільмі "Остання пісня" (2010) вона познайомилася з Ліамом Хемсвортом. У 2012 році пара обручилася, через рік розлучилася, але після знову зійшлися і цього разу справа дійшла до весілля. Однак у 2020 році пара розлучилася. Щоправда, шлейф від розставання тягнеться аж до сьогодні. Цього року Сайрус підірвала чарти хітом Flowers, прем’єра відбулася якраз у день народження колишнього чоловіка і, судячи з тексту, йому і присвячена. Медіа неодноразово писали, що обранець зраджував співачці. Більше того, повідомлялося, що кліп на трек вона зняла у будинку, куди приводив коханок Хемсворт. А ще у відео вона з’являється у його піджаку. Майлі співає, що може чудово любити сама себе та купувати собі квіти.

Нині Майлі Сайрус продовжує будувати кар’єру співачки, іноді згадує своє акторське минуле (наприклад, знялася в одному з епізодів "Чорного дзеркала"). Часто епатує публіку відвертими фотосесіями, експериментами із зовнішністю, неординарною поведінкою на публіці та концертах. Крім того, артистка займається громадською діяльністю й благодійністю, основні напрямки – бездомна молодь і представники ЛГБТ-спільноти.

Майлі Сайрус у серіалі "Ханна Монтана" і зараз

Ханна Монтана виросла

Співачка часто змінює зачіски

Зараз Майлі Сайрус 30 років

