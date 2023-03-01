Орейро – росіянка, Арана – багатодітний батько: як змінилися головні герої серіалу "Дикий ангел" (фото)
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З часів виходу популярного аргентинського серіалу минуло понад 20 років
Аргентинський серіал "Дикий ангел" (Muñeca brava) підкорив глядачів багатьох країн наприкінці 90-х, як і фентезі "Зачаровані". Сюжет розвивається навколо досить стереотипної історії кохання, але головні персонажі – Наталію Орейро й Факундо Арана – стали зірками навіть за межами рідної країни після виходу мелодрами у 1999-2000 роках.
За понад 20 років актори "Дикого ангела" дуже змінилися, популярність деяких зовсім вщухла. "Телеграф" розповідає, якими побачили глядачі Наталію Орейро, Факундо Арана, Вікторію Онетто, Марсело Мацарелло, Вероніку Вієйру, Пабла Новака у серіалі та який вигляд вони мають у наш час.
Наталія Орейро, мабуть, одна з найвідоміших аргентинських акторок ы співачок. Серед іншого, побудувала кар’єру в рф: про її тур по російських та білоруських містах навіть вийшов проєкт на Netflix під назвою "Наша Наташа". Акторка має російське громадянство. Після вторгнення рф на територію України вона залишила в соцмережах публікації зі словами "Ні війні" та "Мир". Тим не менш, багато постів артистка продовжує дублювати російською мовою.
Серіальне кохання Орейро, аргентинський актор Факундо Арана, після "Дикого ангела" успішно знімався в серіалах. Щоправда, останніми роками його фільмографія не поповнюється. Натомість реалізувався у шлюбі, виховує трьох дітей.
Як змінилися герої серіалу "Дикий ангел": фото тоді й зараз
Наталія Орейро — Мілагрос (45 років)
Факундо Арана — Іво (50 років)
Вероніка Вієйра – сестра Іво Вікторія (54 роки)
Марсело Мацарелло – водій Роккі (58 років)
Вікторія Онетто – подруга головної героїні Ліна (49 років)
Пабло Новак – друг Іво Альфредо (56 років)
Раніше "Телеграф" розповідав, що сталося з актрисами серіалу "H2O: Просто додай води" через 17 років. А також ми писали, якими стали герої молодіжного хіта "Пліткарка".