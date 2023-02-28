Що сталося із зірками фільму "Ніч у музеї" через 17 років: фото акторів тоді та зараз
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З моменту виходу комедії "Ніч у музеї" минуло вже 17 років
Американська сімейна комедія "Ніч у музеї" була дуже популярною в 00-х, як і хіт "Міс Конгеніальність" із Сандрою Буллок. Фільм був знятий за романом М. Тренка і отримав високі збори в прокаті, що й стало підставою для створення франшизи.
Перша частина "Ніч у музеї" вийшла на екрани в 2006 році. "Телеграф" розповідає, як за ці 17 років змінилися герої фільму – Бен Стіллер, Карла Гуджино, Джейк Черрі, Дік Ван Дайк, Оуен Вілсон, Рамі Малек і Пол Радд.
У центрі сюжету Ларрі Дейлі, який працює у музеї природної історії, де, як виявилося, оживають експонати. З цією роллю чудово впорався Бен Стіллер, зірка Голлівуду, до речі, він підтримав Україну в боротьбі з російським агресором і приїжджав до нашої країни. У фільмографії 57-річного актора маса успішних робіт, у тому числі "Зразковий самець" та "Вишибали".
Співробітницю музею Ребеку Хатмен грала Карла Гуджино, якій нині 51 рік. Найвідоміша її роль — Інгрід Кортес у серії фільмів Роберта Родрігеса "Діти шпигунів".
Джейк Черрі втілив на екрані сина головного героя на ім’я Нік Дейлі. "Ніч у музеї" стала його перепусткою до Голлівуду. Глядачі можуть знати 26-річного актора за проєктами "Учень чарівника" та "Відчайдушні домогосподарки". Останнім часом він не брав участі в особливо популярних фільмах.
Колишнього нічного сторожа Сесіла Фредерікса грав Дік Ван Дайк. "Легенді Діснея" сьогодні 97 років.
Популярний актор Оуен Вілсон теж взяв участь у фільмі, зігравши американського першопрохідника Джедідайя. Нині зірці 54 роки і він може похвалитися солідним переліком ролей, у тому числі в таких картинах, як "Північ у Парижі", "Знайомство з батьками", "Марлі та я".
Фараона Акменра грав харизматичний американський актор єгипетського походження Рамі Малек, якому зараз 41 рік. Він став зіркою фільмів та серіалів, серед яких "Містер Робот" і "Богемська рапсодія".
Засвітився у картині й Пол Радд – зірка кінематографічного всесвіту Marvel та бойфренд Фіббі з культового серіалу "Друзі" (його роль – Дон). Нині актору 53 роки.
Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів із фільму "Бетховен" — популярної у 90-х сімейній комедії. Одна з актрис "зникла", а очкарик Тед проміняв кіно на указку.