Що сталося із зірками фільму "Ніч у музеї" через 17 років: фото акторів тоді та зараз

З моменту виходу комедії "Ніч у музеї" минуло вже 17 років

Американська сімейна комедія "Ніч у музеї" була дуже популярною в 00-х, як і хіт "Міс Конгеніальність" із Сандрою Буллок. Фільм був знятий за романом М. Тренка і отримав високі збори в прокаті, що й стало підставою для створення франшизи.

Перша частина "Ніч у музеї" вийшла на екрани в 2006 році. "Телеграф" розповідає, як за ці 17 років змінилися герої фільму – Бен Стіллер, Карла Гуджино, Джейк Черрі, Дік Ван Дайк, Оуен Вілсон, Рамі Малек і Пол Радд.

У центрі сюжету Ларрі Дейлі, який працює у музеї природної історії, де, як виявилося, оживають експонати. З цією роллю чудово впорався Бен Стіллер, зірка Голлівуду, до речі, він підтримав Україну в боротьбі з російським агресором і приїжджав до нашої країни. У фільмографії 57-річного актора маса успішних робіт, у тому числі "Зразковий самець" та "Вишибали".

Вже повністю сивий

Співробітницю музею Ребеку Хатмен грала Карла Гуджино, якій нині 51 рік. Найвідоміша її роль — Інгрід Кортес у серії фільмів Роберта Родрігеса "Діти шпигунів".

Така ж красуня

Джейк Черрі втілив на екрані сина головного героя на ім’я Нік Дейлі. "Ніч у музеї" стала його перепусткою до Голлівуду. Глядачі можуть знати 26-річного актора за проєктами "Учень чарівника" та "Відчайдушні домогосподарки". Останнім часом він не брав участі в особливо популярних фільмах.

Нік давно виріс

Колишнього нічного сторожа Сесіла Фредерікса грав Дік Ван Дайк. "Легенді Діснея" сьогодні 97 років.

Можна тільки позаздрити оптимізму та довголіттю актора

Популярний актор Оуен Вілсон теж взяв участь у фільмі, зігравши американського першопрохідника Джедідайя. Нині зірці 54 роки і він може похвалитися солідним переліком ролей, у тому числі в таких картинах, як "Північ у Парижі", "Знайомство з батьками", "Марлі та я".

Оуен Вілсон трохи змінився з того часу

Фараона Акменра грав харизматичний американський актор єгипетського походження Рамі Малек, якому зараз 41 рік. Він став зіркою фільмів та серіалів, серед яких "Містер Робот" і "Богемська рапсодія".

Красень що тоді, що зараз

Засвітився у картині й Пол Радд – зірка кінематографічного всесвіту Marvel та бойфренд Фіббі з культового серіалу "Друзі" (його роль – Дон). Нині актору 53 роки.

Актор досяг успіху

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів із фільму "Бетховен" — популярної у 90-х сімейній комедії. Одна з актрис "зникла", а очкарик Тед проміняв кіно на указку.