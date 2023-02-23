Як зараз виглядають герої фільму про собаку на прізвисько "Бетховен": деяких вже немає з нами (фото)

Виконавець ролі батька помер, а очкарик Тед проміняв кіно на викладання

"Бетховен" — одна з найдобріших сімейних комедій 90-х, яка була популярна на той час поряд з "Один вдома" та "Важкою дитиною". Перша частина франшизи вийшла 31 рік тому. До цього дня глядачі зі сміхом і співпереживанням спостерігають за пригодами родини Ньютонів, які несподівано обзавелися кумедним сенбернаром на прізвисько Бетховен.

Незважаючи на скромний бюджет "Бетховен" у 1992 році став вельми касовим, а виконавці головних ролей набули популярності. "Телеграф" розповідає, як змінилися за ці роки актори Чарльз Гродін, Бонні Хант, Ніколль Том, Крістофер Кастіль та Сара Роуз Карр.

Главу сімейства Ньютонів, Джорджа, грав Чарльз Гродін. На жаль, у 2021 році тяжка хвороба обірвала життя актора. Причина смерті – рак кісткового мозку. На той момент чоловікові було 86 років. Він встиг знятися у понад 50 фільмах, створити власне телешоу, двічі одружитися та стати батьком.

Світла пам’ять актору

Бонні Хант виконала роль мами – Еліс Ньютон. Нині актрисі 61 рік. Після "Бетховена" її кар’єра склалася непогано. Глядачам акторка може бути знайома з фільмів "Тільки ти", "Джуманджі", "Зелена миля". Має власне телешоу та озвучує мультфільми. В особистому житті все не так добре: шлюб Бонні не склався, дітей актриса не має.

Бонні Хант успішно реалізувалася в акторському мистецтві

Образ підлітка Райс на екрані втілила Ніколль Том, якій у березні стукне 45. Інші її роботи не принесли такої популярності. А з 2010 року в її фільмографії зовсім не значиться жодна картина. Нині вона веде непублічний спосіб життя.

Ніколль Том стала красунею

Не задалася акторська кар’єра і в Крістофера Кастіля, відомого у фільмі як Теда Ньютона. Йому теж за сорок, проте про його життя нічого невідомо. Після закриття шоу в 1998 році актор прийняв рішення піти з кіно, обравши викладання.

Крістофера Кастіля не впізнати

Сара Роуз Карр чудово впоралася з роллю Емілі Ньютон. Це був її дитячий досвід зйомок у кіно, який у 90-х і завершився. У 2003 році вона закінчила коледж у Флориді: єдиний доступний факт із її біографії після зйомок. Сьогодні Сарі 38 років. Чим вона займається і як живе невідомо, адже вона приховала своє життя від зайвих очей. По мережі гуляє пару знімків нібито Сари, але жоден із них не є достовірним. Шанувальникам так і не вдається знайти нові фотографії колишньої актриси, через що деякі прозвали її прекрасною анонімкою.

Сара Роуз Карр зникла з радарів

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися герої фільмів про "Гаррі Поттера". Юні підлітки давно виросли, хтось створив сім’ю, а інші кардинально змінили імідж.