Как сейчас выглядят герои фильма о собаке по кличке "Бетховен": некоторых уже нет с нами (фото)

Исполнитель роли отца умер, а очкарик Тэд променял кино на преподавание

"Бетховен" — одна из самых добрых семейных комедий 90-х, которая была популярна в то время наряду с "Один дома" и "Трудным ребенком". Первая часть франшизы вышла 31 год назад. По сей день зрители со смехом и сопереживанием наблюдают за приключениями семьи Ньютонов, которые неожиданно обзавелись забавным сенбернаром по кличке Бетховен.

Несмотря на скромный бюджет "Бетховен" в 1992 году стал весьма кассовым, а исполнители главных ролей обрели популярность. "Телеграф" рассказывает, как изменились за эти годы актеры Чарльз Гродин, Бонни Хант, Николль Том, Кристофер Кастиль и Сара Роуз Карр.

Главу семейства Ньютонов, Джорджа, играл Чарльз Гродин. К сожалению, в 2021 году тяжелая болезнь оборвала жизнь актера. Причина смерти — рак костного мозга. На тот момент мужчине было 86 лет. Он успел сняться в более 50 фильмах, создать собственное телешоу, дважды жениться и стать отцом.

Светлая память актеру

Бонни Хант исполнила роль мамы — Элис Ньютон. Ныне актрисе 61 год. После "Бетховена" ее карьера сложилась неплохо. Зрителям актриса может быть знакома по фильмам "Только ты", "Джуманджи", "Зелёная миля". Имеет собственное телешоу и озвучивает мультфильмы. В личной жизни все не так хорошо: брак Бонни не сложился, детей у актрисы нет.

Бонни Хант успешно реализовалась в актерском искусстве

Образ подростка Райс на экране воплотила Николль Том, которой в марте стукнет 45. Другие ее работы не принесли подобной популярности. А с 2010 года в ее фильмографии и вовсе не числится ни одна картина. Сейчас она ведет непубличный образ жизни.

Николль Том стала красоткой

Не задалась актерская карьера и у Кристофера Кастиля, известного в фильме как Теда Ньютона. Ему тоже уже за сорок, однако о его жизни ничего неизвестно. После закрытия шоу в 1998 году актер принял решение уйти из кино, выбрав преподавание.

Кристофера Кастиля не узнать

Сара Роуз Карр отлично справилась с ролью Эмили Ньютон. Это был ее детский опыт съемок в кино, который в 90-х и завершился. В 2003 году она окончила колледж во Флориде: единственный доступный факт из ее биографии после съемок. Сегодня Саре 38 лет. Чем она занимается и как живет, неизвестно, ведь она скрыла свою жизнь от лишних глаз. По сети гуляет пару снимков якобы Сары, но ни один из них не является достоверным. Поклонникам так и не удается отыскать свежие фото бывшей актрисы, из-за чего некоторые прозвали ее прекрасной анонимкой.

Сара Роуз Карр пропала с радаров

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились герои фильмов о "Гарри Поттере". Юные подростки давно выросли, кто-то обзавелся семьей, а другие кардинально сменили имидж.