"Зразковий самець": українці захоплені вчинком Бена Стіллера, який приїхав до Львова

Актор хоче, щоб про жахіття, що творить росія на території України, почув увесь світ.

Мабуть, голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка у квітні відвідала Львів, підштовхнула й інших світових знаменитостей активно допомагати Україні. Слідом за "місіс Сміт" до Львова приїхала ще одна голлівудська зірка — "Зразковий самець" Бен Стіллер.

Актора помітили на центральній площі Львова біля пам’ятника Тарасу Шевченку, коли той розмовляв по телефону. Роликом зі Стіллером поділився місцевий житель у TikTok. Варто зазначити, що актор також приділяв час і перехожим.

"Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти. Ще одна голлівудська зірка приїхала підтримати Україну. Бен Стіллер. Дякую" — підписав відео з актором автор shan_oleg.

Нагадаємо, що Бен Стіллер є послом доброї волі ООН. Останні кілька років він присвячує весь свій вільний час волонтерству та допомозі біженцям у всьому світі. З такою самою метою актор приїхав і в Україну.

Зазначимо, що перед тим, як завітати до Львова, Стіллер встиг поспілкуватися з українськими біженцями, які зараз проживають у польському місті Жешув. На своїй сторінці в Інстаграм актор зазначив, що приїхав, щоб поспілкуватися з ними та почути їхні історії.

"Я тут, щоб дізнатися про їхні історії та поділитися ними. Це важливо, щоб показати, як війна завдає удару по звичайним людям, і щоб посилити заклики до солідарності", — додав Стіллер.

У коментарях у соцмережах українці захоплюються вчинком актора і дякують йому за те, що він не побоявся приїхати, а також за його допомогу та підтримку.

Також додамо, що після початку війни росії проти України на підтримку українців виступило багато російських артистів. Зокрема, репер Noize MC дав благодійний концерт на підтримку України в Латвії, гурт "Ногу Свело!" записала пісню з жорсткою критикою рф, а репера Face взагалі визнали в іноземним агентом в росії. А російський гуморист та шоумен Максим Галкін перераховує на допомогу українським біженцям частину прибутку від концерту в Ізраїлі.