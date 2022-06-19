"Образцовый самец": украинцы восхищены поступком Бена Стиллера, который приехал во Львов

Актер хочет, чтобы об ужасах, что творит россия на территории Украины, услышал весь мир.

Видимо голливудская актриса Анджелина Джоли, которая в апреле посетила Львов, подтолкнула и других мировых знаменитостей активно помогать Украине. Вслед за "миссис Смит" во Львов приехала еще одна голливудская звезда — "Образцовый самец" Бен Стиллер.

Актера заметили на центральной площади Львова возле памятника Тарасу Шевченко, пока тот разговаривал по телефону. Роликом со Стиллером поделился местный житель в TikTok. Стоит отметить, что он также уделял время и прохожим.

"Приятно, что люди придают этому огласки и приезжают собственноручно помочь. Еще одна голливудская звезда приехала поддержать Украину. Бен Стиллер. Спасибо" — подписал видео с актером автор shan_oleg.

Напомним, что Бен Стиллер является послом доброй воли ООН. Последние несколько лет он посвящает все свое свободное время волонтерству и помощи беженцам во всем мире. С такой же целью актер приехал и в Украину.

Отметим, что перед тем, как посетить Львов, Стиллер успел пообщаться с украинскими беженцами, которые сейчас проживают в польском городе Жешув. На своей странице в Инстаграм актер отметил, что приехал, чтобы пообщаться с ними и услышать их истории.

"Я здесь, чтобы узнать их истории и поделиться ими. Это важно, чтобы показать, как война наносит удар по обычным людям, и чтобы усилить призывы к солидарности" — добавил Стиллер.

В комментариях в соцсетях украинцы восхищаются поступком актера и благодарят его за то, что он не побоялся приехать, а также за его помощь и поддержку.

Также добавим, что после начала войны россии против Украины в поддержку украинцев выступили многие российские артисты. В частности, рэпер Noize MC дал благотворительный концерт в поддержку Украины в Латвии, группа "Ногу Свело!" записала песню с жесткой критикой россии, а рэпера Face и вовсе признали в иностранным агентом в рф. А российский юморист и шоумен Максим Галкин перечисляет на помощь украинским беженцам часть прибыли от концерта в Израиле.