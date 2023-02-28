Что случилось со звездами фильма "Ночь в музее" спустя 17 лет: фото актеров тогда и сейчас

С момента выхода комедии "Ночь в музее" прошло уже 17 лет

Американская семейная комедия "Ночь в музее" была весьма популярной в 00-х, как и хит "Мисс Конгениальность" с Сандрой Буллок. Фильм был снят по роману М. Тренка и получил высокие сборы в прокате, что и послужило основанием для создания франшизы.

Первая часть "Ночь в музее" вышла на экраны в 2006 году. "Телеграф" рассказывает, как за эти 17 лет изменились герои фильма – Бен Стиллер, Карла Гуджино, Джейк Черри, Дик Ван Дайк, Оуэн Уилсон, Рами Малек и Пол Радд.

В центре сюжета Ларри Дэйли, который работает в музее естественной истории, где, как оказалось, оживают экспонаты. С этой ролью чудесно справился Бен Стиллер, звезда Голливуда, к слову, он поддержал Украину в борьбе с российским агрессором и приезжал в нашу страну. В фильмографии 57-летнего актера масса успешных работ, в том числе "Образцовый самец" и "Вышибалы".

Уже полностью седой

Сотрудницу музея Ребекку Хатмэн играла Карла Гуджино, которой ныне 51 год. Самая известная ее роль — Ингрид Кортес в серии фильмов Роберта Родригеса "Дети шпионов".

Такая же красотка

Джейк Черри воплотил на экране сына главного героя по имени Ник Дэйли. "Ночь в музее" стала его пропуском в Голливуд. Зрители могут знать 26-летнего актера по проектам "Ученик чародея" и "Отчаянные домохозяйки". В последнее время он не участвовал в особо популярных фильмах.

Ник давно вырос

Бывшего ночного сторожа Сесила Фредерикса играл Дик Ван Дайк. "Легенде Диснея" сегодня 97 лет.

Можно только позавидовать оптимизму и долголетию актера

Популярный актер Оуэн Уилсон тоже поучаствовал в фильме, сыграв американского первопроходца Джедидайя. Ныне звезде 54 года и он может похвастаться солидным перечнем ролей, в том числе в таких картинах, как "Полночь в Париже", "Знакомство с родителями", "Марли и я".

Оуэн Уилсон немного изменился с тех пор

Фараона Акменра играл харизматичный американский актёр египетского происхождения Рами Малек, которому сейчас 41 год. Он стал звездой фильмов и сериалов, в числе которых "Мистер Робот" и "Богемская рапсодия".

Красавец что тогда, что сейчас

Засветился в картине и Пол Радд – звезда кинематографической вселенной Marvel и бойфренд Фибби из культового сериала "Друзья" (его роль – Дон). Ныне актеру 53 года.

Актер добился успеха

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сложилась судьба актеров из фильма "Бетховен" — популярной в 90-х семейной комедии. Одна из актрис "пропала", а очкарик Тед променял кино на указку.