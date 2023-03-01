Орейро – россиянка, Арана – многодетный отец: как изменились главные герои сериала "Дикий ангел" (фото)

Со времен выхода популярного аргентинского сериала прошло больше 20 лет

Аргентинский сериал "Дикий ангел" (Muñeca brava) покорил зрителей многих стран в конце 90-х, как и фэнтези "Зачарованные". Сюжет развивается вокруг довольно стереотипной истории любви, но главные персонажи — Наталию Орейро и Факундо Арана – стали звездами даже за пределами родной страны после выхода мелодрамы в 1999-2000 годах.

Спустя более 20 лет актеры "Дикого ангела" очень изменились, популярность некоторых совсем утихла. "Телеграф" рассказывает, какими увидели зрители Наталию Орейро, Факундо Арана, Викторию Онетто, Марсело Мацарелла, Веронику Виейру, Пабло Новака в сериале и как они выглядят в наше время.

Наталия Орейро, пожалуй, одна из самых известных аргентинских актрис и певиц. Среди прочего, построила карьеру в рф: о ее туре по российским и белорусским городам даже вышел проект на Netflix под названием "Наша Наташа". У актрисы российское гражданство. После вторжения рф на территорию Украину она оставила в соцсетях публикации со словами "Нет войне" и "Мир". Тем не менее, многие посты артистка продолжает дублировать русским языком.

Сериальная любовь Орейро, аргентинский актер Факундо Арана, после "Дикого ангела" успешно снимался в сериалах. Правда, в последние годы его фильмография не пополняется. Зато реализовался в браке, воспитывает троих детей.

Как изменились герои сериала "Дикий ангел": фото тогда и сейчас

Наталия Орейро — Милагрос (45 лет)

Орейро стала гражданкой рф

Факундо Арана — Иво (50 лет)

Факундо Арана - многодетный отец

Вероника Виейра – сестра Иво Виктория (54 года)

Остается верна блонду

Марсело Мацарелло — водитель Рокки (58 лет)

Актер заметно постарел

Виктория Онетто – подруга главной героини Лина (49 лет)

Виктория Онетто очень изменилась

Пабло Новак – друг Иво Альфредо (56 лет)

Теперь полностью седой

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