От Ханны Монтаны до хита Flowers: как выглядела Майли Сайрус в нашумевшем сериале 17 лет назад (фото, видео)

Хит среди подростков "Ханна Монтана" вышел на экраны 17 лет назад

Американский сериал "Ханна Монтана" был выпущен компанией Disney Channel 17 лет назад и покорил подростков по всему миру, как и аргентинский проект "Мятежный путь". История рассказывает о подростке Майли Стюарт, которая живет двойной жизнью поп-звезды Ханны Монтаны. Эта роль долго ассоцировалась с ныне известной певицей Майли Сайрус.

"Телеграф" рассказывает, как изменилась с 2006 года звезда сериала (а позже и одноименного фильма) "Ханна Монтана" — актриса и певица Майли Сайрус. Ее хит Flowers сейчас слышен из каждой колонки и разрывает TikTok.

Майли было всего 12 лет, когда она начала сниматься в сериале "Ханна Монтана". В прошлом же году звезда отметила 30-летие. Именно сериал принес ей популярность мирового масштаба. После проекта она серьезно занялась музыкой, выпустила несколько альбомов.

Из милой девчонки-звезды из сериала "Ханна Монтана" Майли Сайрус превратилась в успешную певицу с фирменной хрипотой в сочетании с контральто. Песни собственного авторства исполнительницы не раз покоряли престижные чарты и премии. Как певица Майли Сайрус наиболее известна такими композициями, как Wrecking Ball, See You Again, The Climb, We Can’t Stop, Flowers.

В личной жизни Сайрус все складывалось неспокойно. В фильме "Последняя песня" (2010 год) она познакомилась с Лиамом Хемсвортом. В 2012 году пара обручилась, спустя год рассталась, но после снова сошлись и на сей раз дело дошло до свадьбы. Однако в 2020 году пара развелась. Правда, шлейф от расставания тянется вплоть до сегодня. В этом году Сайрус взорвала чарты хитом Flowers, премьера состоялась аккурат в день рождения бывшего мужа и, судя по тексту, ему и посвящена. Медиа неоднократно писали, что избранник изменял певице. Более того, сообщалось, что клип на трек она сняла в доме, куда приводил любовниц Хемсворт. А еще в видео она появляется в его пиджаке. Майли поет, что может прекрасно любить сама себя и покупать себе цветы.

Ныне Майли Сайрус продолжает строить карьеру певицы, иногда вспоминает свое актерское прошлое (к примеру, снялась в одном из эпизодов "Черного зеркала"). Часто эпатирует публику откровенными фотосессиями, экспериментами с внешностью, неординарным поведением на публике и концертах. Кроме того, артистка занимается общественной деятельностью и благотворительностью, основные направления – бездомная молодёжь и представители ЛГБТ-сообщества.

Майли Сайрус в сериале "Ханна Монтана" и сейчас

Ханна Монтана выросла

Певица часто меняет прически

Сейчас Майли Сайрус 30 лет

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились актеры популярного когда-то сериала "Дикий ангел". Главная героиня – Наталья Орейро – внезапно увлеклась россиянами и даже получила гражданство.