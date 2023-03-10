Як виглядають "Янголи Чарлі" через 23 роки після прем’єри фільму (фото)

Для усіх трьох акторок їхні ролі виявилися надзвичайно вдалими

Кіноадаптація популярного однойменного телесеріалу кінця 70-х — фільм "Янголи Чарлі" — вийшов на екрани у 2000-му, як і відома багатьом комедія "Міс Конгеніальність" із неперевершеною Сандрою Буллок у головній ролі. Стрічка зацікавила глядачів, зібравши в прокаті 264 млн доларів при затратах у 93 млн. У головних ролях знімалися три справжні зірки: Кемерон Діас, Дрю Беррімор та Люсі Лью.

Усі троє за останні 23 роки помітно змінилися, але кіноіндустрію не покинули. Що стало з головними героїнями за цей час, як вони тепер виглядають і де ще їх можна побачити, розповідає "Телеграф".

Про що фільм "Янголи Чарлі"

Наталі Кук, Ділан Сандерс та Алекс Мундалі — майстрині маскування, шпигунства та бойових мистецтв, які працюють на мільйонера Чарлі. Той використовує голосовий зв'язок для спілкування з дівчатами, а замість себе відправляє асистента Бослі, який їм допомагає. Чарлі уважно стежить за тим, аби його приватне життя залишалося прихованим від сторонніх очей, однак хтось занадто близько підбирається до нього, бажаючи розсекретити його особистість. Головні героїні збираються допомогти мільйонеру, проте, щойно розкривається страшна таємниця, вони й самі стають мішенню…

Кемерон Діас, яка зіграла Наталі Кук

Кемерон Діас у фільмі й зараз

Зараз їй 50. Прославилася як акторка, супермодель та письменниця. Найвідоміші картини: "Маска", "Весілля мого найкращого друга", "Ангели Чарлі", "Шрек" і "Банди Нью-Йорка". Має власну зірку на Алеї слави у Голлівуді, багато разів номінувалася на різні престижні нагороди.

Починала як модель. Першою дійсно помітною картиною для неї став фільм "Маска" (1994). Відразу по завершенню зйомок їй почало надходити чимало пропозицій щодо інших проєктів. За фільм "Ангели Чарлі" Кемерон Діас отримала гігантський гонорар у розмірі понад 23 млн доларів, склавши таким чином конкуренцію набагато іменитішим акторам і ставши однією з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду.

Кемерон Діас 2023 рік

З 2015-го одружена з гітаристом Бенджі Медденом. Має доньку, яка з’явилася у пари, коли Кемерон було вже 47 років. Через це багато хто підозрює, що дитину для пари, як і у випадку з Періс Гілтон, виносила сурогатна матір.

Кемерон Діас та її чоловік

Вона — люта противниця пластичних операцій. Проте сама 4 рази робила ринопластику (корекцію носа), але не через бажання вдосконалити зовнішність, а після травми, отриманої під час серфінгу. У неї був зламаний ніс. Крім того, Кемерон Діас — вегетаріанка, екоактивістка та благодійниця.

Фільмографія:

1998- Страх і ненависть в Лас-Вегасі

1998 — Дещо про Мері

2001 — Ванільне небо

2005 — Хочу бути тобою

2006 — Відпустка за обміном

2008 — Пригоди у Веґасі

2011 — Зелений шершень

2011 — Училка

2012 — Гамбіт

2014 — Інша жінка

2014 — Секс-відео

Покинути кіно зірка вирішила у 2018 році. Однак нещодавно стало відомо, що вона має повернутися, зігравши головну роль у проєкті від Netflix "Back in Action".

Дрю Беррімор, яка зіграла Ділан Сандерс

Дрю Беррімор у фільмі та в житті

У лютому їй виповнилося 48 років. Американська акторка, продюсерка та режисерка, очолює власну продюсерську компанію "Flower Films". Дрю — представниця відомого акторського клану Беррімор та хрещениця легендарного Стівена Спілберґа, тому її доля фактично була вирішена ще в глибокому дитинстві. Дебютувала в кіно у 5 років, а світову популярність отримала вже у 7, зігравши у фільмі "Іншопланетянин" (фільм її хрещеного батька). Має власну зірку на Алеї слави у Голлівуді та кілька престижних премій і нагород, серед яких — премія Гільдії кіноакторів та "Золотий глобус".

У підлітковому віці актриса мала проблеми з алкоголем та наркотиками й кілька разів проходила реабілітацію, що помітно загальмувало її кар’єру. Пізніше Дрю Беррімор випустила автобіографію під назвою "Маленька загублена дівчинка" (1991). Кілька разів розлучена, має двох дітей. Заявляє, що вона — бісексуалка.

Дрю Беррімор у 2023 році

Фільмографія:

1992 — Музей воскових фігур 2

1995 — Бетмен назавжди

1996 — Крик

1998 — Співак на весіллі

1998 — Ось такі пироги

2001 — Донні Дарко

2001 — Сильна жінка

2003 — Дюплекс

2004 — 50 перших поцілунків

2009 — Сірі сади

2009 — Котися!

2014 — Змішані

2017-2019 — Дієта з Санта-Кларити

2020 — Дублерка

Люсі Лью, яка зіграла Алекс Мандей

Люсі Лью у фільмі й зараз

Акторці 54 роки. Вона також модель, продюсерка та режисерка. Популярність здобула завдяки ролі Лін Ву у серіалі "Еллі Макбіл" (1998—2002), за яку номінувалася на премії "Еммі" та Гільдії кіноакторів США. Також відома ролями у голлівудських фільмах: "Ангели Чарлі", "Вбити Білла", "Чикаго" та "Кунг-фу панда". З 2012 по 2019 знімалася у кримінальній драмі "Елементарно". Перша її роль — епізодична, у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210".

Крім англійської мови, актриса володіє китайською, японською, іспанською та італійською. У 2010 році була удостоєна лицарського хреста угорського ордена Заслуг. Має сина, якого виносила сурогатна матір.

Люсі Лью 2023 рік

Фільмографія:

1996 — Секретні матеріали (1 епізод)

1996 — Джеррі Магуайер

1999 — Розплата

2001 — Секс і місто (1 епізод)

1998-2002 — Еллі Макбіл

2002 — Балістик: Екс проти Сівер

2003 — Убити Білла

2004 — Убити Білла. Фільм 2

2006 — Щасливе число Слевіна

2007 — Вампірка

2011 — Учитель на заміну

2011 — Одного разу цей біль принесе тобі користь

2018 — Світ майбутнього

2018 — Підстава

2019 — Чому жінки вбивають

Цьогоріч вона має з’явитися іще в двох проєктах: "Червоний" та "Шазам 2". На наступний рік запланований вихід "Панди Кунг-Фу 4", де актриса традиційно озвучуватиме Майстра Гадюку.

Раніше ми розповідали, куди зник легендарний Чак Норріс — зірка серіалу "Вокер, техаський рейнджер". Зокрема, чому жива легенда так рано покинув кіноіндустрію і які стрічки за його участі можна переглянути, щоб освіжити пам'ять.