Как выглядят сейчас Генри и Клэр из фильма "Жена путешественника во времени": прошло почти 15 лет (фото)
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Обе звезды до сих пор активно снимаются в кино, почти ежегодно радуя своих фанатов новыми картинами
Этот фантастический фильм увидел свет в 2009 году, как и детективный телесериал "Касл". Это экранизация одноименного романа Одри Ниффенеггера о парне, который из-за редкой генетической болезни перемещается во времени, но не способен этого контролировать. Жена путешественника во времени впервые встретила своего возлюбленного в 6 лет, когда ему было 36. С тех пор девочка ждала возвращения Генри годами и когда это произошло, пара обручилась. Все было прекрасно, но очень недолго — перемещение Генри во времени непредсказуемо, так что он может исчезнуть внезапно и очень надолго…
Главные роли в фильме исполняют Эрик Бана (Генри Детембл) и Рэйчел Мак-Адамс (Клер Эбшир). Как изменились актеры почти за 15 лет, где еще они снимались и чем интересуются в реальной жизни, рассказывает и показывает "Телеграф".
Эрик Бана — тот самый путешественник во времени
Австралийский актер и комик, которому сейчас 54 года. Начинал с юмористических телешоу и комедийных сериалов, в большом кино дебютировал в 1997 году в драме "Замок". В Голливуде "засветился" только в 2001-м. Счастливым билетом для него стала роль снайпера в фильме "Черный ястреб" (2001), далее он сыграл Брюса Баннера в ленте "Халк" 2003 года, а затем ему предложили главную роль в эпическом блокбастере "Троя" (2004), с которой актер справился просто великолепно.
Другие фильмы Эрика Бана (фильмография):
- 2005 – Мюнхен
- 2007 — Счастливец
- 2007 — Забытые желания
- 2008 — Еще одна из рода Болейн (сыграл короля Генриха VIII)
- 2009 — Мэри и Макс
- 2009 — Звездный путь (капитан Неро)
- 2009 — Смешные вы!
- 2011 — Ханна. Идеальное оружие
- 2012 — Черный дрозд
- 2013 — Уцелевший
- 2014 — Избавь нас от лукавого
- 2015 — Против шторма
- 2015 — Дневник Роуз
- 2017 — Король Артур: Легенда меча
- 2018 — Грязный Джон
- 2020 — Засуха
- 2022 – Blueback (Австралия, драма)
Известно, что в 2020 году Эрик вернулся в Австралию, чтобы сняться в триллере The Dry (Засуха). Кроме актерства, он обожает автогонки и участвует во всевозможных гоночных соревнованиях в Австралии. Также занимается благотворительностью. Женат, имеет двоих детей.
Рэйчел Мак-Адамс — та самая жена путешественника во времени
Канадская актриса и экоактивистка. Сейчас ей 44 года. В кино с 2001 года (сериал "Знаменитый Джетт Джексон"). Самые знаменитые ее роли: Реджина Джордж ("Шерлок Холмс", 2009), Ирэн Адлер ("Плохие девчонки", 2004) и Бекки Фуллер ("Утренний подъем", 2010). Обладательница "Оскара" (2016).
Проходила пробы на роль Сью Шторм в "Фантастической четверке" и девушки Джеймса Бонда в "Казино "Рояль"". Кроме того, она могла сыграть роль Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" и главную женскую роль в "Миссия невыполнима 3", однако роли достались другим актрисам.
Другие фильмы из Рэйчел Мак-Адамс (фильмография):
- 2002 — Цыпочка
- 2004 — Дневник памяти
- 2005 — Ночной рейс
- 2008 — Крутой поворот
- 2009 — Игры власти
- 2011 — Полночь в Париже
- 2012 — Клятва
- 2012 — К чуду
- 2013 — Бойфренд из будущего
- 2015 — Настоящий детектив (2-й сезон)
- 2015 — Левша
- 2015 — В центре внимания
- 2015 — Алоха
- 2016 — Доктор Стрэндж
- 2017 — Неподчинение
- 2018 — Ночные игры
- 2022 — Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
В 2023 году должен выйти фильм "Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет" с ее участием.
В свое время актриса встречалась с Райаном Гослингом. Сейчас в отношениях с Джейни Линденом, у пары двое детей.
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