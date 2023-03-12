Как выглядят сейчас Генри и Клэр из фильма "Жена путешественника во времени": прошло почти 15 лет (фото)

Обе звезды до сих пор активно снимаются в кино, почти ежегодно радуя своих фанатов новыми картинами

Этот фантастический фильм увидел свет в 2009 году, как и детективный телесериал "Касл". Это экранизация одноименного романа Одри Ниффенеггера о парне, который из-за редкой генетической болезни перемещается во времени, но не способен этого контролировать. Жена путешественника во времени впервые встретила своего возлюбленного в 6 лет, когда ему было 36. С тех пор девочка ждала возвращения Генри годами и когда это произошло, пара обручилась. Все было прекрасно, но очень недолго — перемещение Генри во времени непредсказуемо, так что он может исчезнуть внезапно и очень надолго…

Главные роли в фильме исполняют Эрик Бана (Генри Детембл) и Рэйчел Мак-Адамс (Клер Эбшир). Как изменились актеры почти за 15 лет, где еще они снимались и чем интересуются в реальной жизни, рассказывает и показывает "Телеграф".

Эрик Бана — тот самый путешественник во времени

Австралийский актер и комик, которому сейчас 54 года. Начинал с юмористических телешоу и комедийных сериалов, в большом кино дебютировал в 1997 году в драме "Замок". В Голливуде "засветился" только в 2001-м. Счастливым билетом для него стала роль снайпера в фильме "Черный ястреб" (2001), далее он сыграл Брюса Баннера в ленте "Халк" 2003 года, а затем ему предложили главную роль в эпическом блокбастере "Троя" (2004), с которой актер справился просто великолепно.

Эрик Бана в роли Генри и сейчас

Другие фильмы Эрика Бана (фильмография):

2005 – Мюнхен

2007 — Счастливец

2007 — Забытые желания

2008 — Еще одна из рода Болейн (сыграл короля Генриха VIII)

2009 — Мэри и Макс

2009 — Звездный путь (капитан Неро)

2009 — Смешные вы!

2011 — Ханна. Идеальное оружие

2012 — Черный дрозд

2013 — Уцелевший

2014 — Избавь нас от лукавого

2015 — Против шторма

2015 — Дневник Роуз

2017 — Король Артур: Легенда меча

2018 — Грязный Джон

2020 — Засуха

2022 – Blueback (Австралия, драма)

Известно, что в 2020 году Эрик вернулся в Австралию, чтобы сняться в триллере The Dry (Засуха). Кроме актерства, он обожает автогонки и участвует во всевозможных гоночных соревнованиях в Австралии. Также занимается благотворительностью. Женат, имеет двоих детей.

Эрик Бана в Берлине в конце 2022 года

Рэйчел Мак-Адамс — та самая жена путешественника во времени

Канадская актриса и экоактивистка. Сейчас ей 44 года. В кино с 2001 года (сериал "Знаменитый Джетт Джексон"). Самые знаменитые ее роли: Реджина Джордж ("Шерлок Холмс", 2009), Ирэн Адлер ("Плохие девчонки", 2004) и Бекки Фуллер ("Утренний подъем", 2010). Обладательница "Оскара" (2016).

Проходила пробы на роль Сью Шторм в "Фантастической четверке" и девушки Джеймса Бонда в "Казино "Рояль"". Кроме того, она могла сыграть роль Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" и главную женскую роль в "Миссия невыполнима 3", однако роли достались другим актрисам.

Рэйчел Мак-Адамс в роли Клер и чейчас

Другие фильмы из Рэйчел Мак-Адамс (фильмография):

2002 — Цыпочка

2004 — Дневник памяти

2005 — Ночной рейс

2008 — Крутой поворот

2009 — Игры власти

2011 — Полночь в Париже

2012 — Клятва

2012 — К чуду

2013 — Бойфренд из будущего

2015 — Настоящий детектив (2-й сезон)

2015 — Левша

2015 — В центре внимания

2015 — Алоха

2016 — Доктор Стрэндж

2017 — Неподчинение

2018 — Ночные игры

2022 — Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия

В 2023 году должен выйти фильм "Ты здесь, Боже? Это я, Маргарет" с ее участием.

В свое время актриса встречалась с Райаном Гослингом. Сейчас в отношениях с Джейни Линденом, у пары двое детей.

Раньше мы показывали, как изменилась главная героиня "Баффи — победительница вампиров". Сейчас звезду популярного сериала трудно узнать — Сари Мишель Геллар уже 45, однако вид у нее прекрасный.