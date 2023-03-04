Это уже не та Китнисс из "Голодных игр": как выглядит сейчас Дженнифер Лоуренс (фото)

Год назад она родила ребенка, но с экранов не исчезла

В свое время "Голодные игры" стали настоящим прорывом. Первая часть трилогии в 2012-м собрала почти 700 млн долларов в прокате, а последующие еще больше. Зрителям понравилась экранизация одноименного романа Сюзанны Коллинз и полюбились Китнисс Эвердин и Пит Мелларк, восставшие против кровожадной системы.

Главную женскую роль исполнила американская актриса Дженнифер Лоуренс. Ранее она появлялась в супергеройских боевиках "Люди икс" и на момент съемок уже была достаточно известна для зрителей, поэтому с легкостью обошла на кастинге почти три десятка других претенденток на роль. Как сложилась жизнь и, в частности, ее карьера после этого проекта, чем теперь занимается Лоуренс и где ее еще можно увидеть, рассказывает "Телеграф".

Дженнифер Лоуренс — та самая огненная Китнисс Эвердин

Лоуренс в "Голодных играх" и сейчас

На сегодня актрисе 32 года. Еще в 14-летнем возрасте она решила, что станет сниматься в фильмах и будет очень знаменита. Так и произошло, но ее путь к популярности начался с моделинга: во время прогулки по улицам Нью-Йорка девушку заметил фотограф. Он сделал несколько снимков и после этого юную Дженнифер начали засыпать предложениями поучаствовать в фотосессиях.

Юная Дженнифер Лоуренс

В этот же период она начала пробиваться и в кино. Ее дебют состоялся в 16 лет — тогда юная актриса, бросившая школу на два года раньше, чтобы посвятить себя мечте, сыграла в фильме "Городская компания" (2006). Далее последовали небольшие роли в телепроектах "Детектив Монк" (2006), "Детектив Раш" (2007) и "Медиум" (2007—2008), которые особую популярность ей не принесли. Однако Лоуренс не сдавалась и искала свое счастье дальше.

В разное время актриса носила совершенно разные прически

Удача подвернулась довольно быстро: в 2008 году она сыграла в фильме "Пылающая равнина" и получила премию Марчелло Мастроянни на Венецианском кинофестивале. Еще через два года юная звезда отметилась в ленте "Зимняя кость" (главная роль), за которую была номинирована на "Оскар" и "Золотой глобус". Но до получения "Оскара" оставалось еще 3 года — его 23-летней Джениффер Лоренс присудили за съемки в драматической комедии "Мой парень — псих" (2012). А между этим как раз была первая часть "Голодных игр" — несмотря на все, именно этот проект принес ей мировую славу, которая росла не по дням, а по часам.

"Оскар" в таком возрасте – это действительно круто по меркам Голливуда

Феномен популярности Дженнифер Лоуренс

Актриса получила мировое признание заслуженно, снявшись во многих лентах и приложив немало усилий. Но были и другие причины. Например, то, что на первых порах ей удалось покорить поклонников своей простотой: она часто давала интервью, в которых открыто и без лишнего пафоса рассказывала о разных вещах и высказывалась буквально как "девушка из соседнего двора".

И опять же одно важное "но": в определенный момент все изменилось и ее популярность начала таять на глазах. Падение рейтингов Лоренс пришлось на тот период, когда актриса решила пополнить ряды феминисток, думая, что вскочит на гребень волны и получит еще большую популярность. Однако и сторонники, и скептики отнеслись к ней довольно холодно. Поскольку звезда решила бороться с проявлениями сексизма в работе (в частности с тем, что женщины обычно получают меньшие гонорары, чем мужчины), но при этом не спешила делиться своими деньгами со всевозможными фондами и организациями, феминистки не могли "принять" ее в свои ряды. А насчет скептиков, то тут и так все понятно.

Другие работы Джениффер Лоуренс

Всем известна Мистик из "Люди Икс"

После съемок в "Голодных играх" у нее было еще немало культовых проектов. К примеру, "Люди X", где она сыграла Мистик (Рейвен Даркголм). Кроме того, Лоуренс можно увидеть в следующих картинах:

2013 — Афера по-американски

2014 — Серена

2015 — Джой

2016 — Пассажиры

2017 — Мама! (фильм ужасов)

2018 — Красный воробей

2021 — Не смотрите наверх

2022 — Мост на озере

Личная жизнь

Летом 2018 года Лоуренс начала встречаться с директором картинной галереи Куком Марони, а уже в начале следующего года пара объявила о помолвке. Официально в браке она с февраля 2019-го, а сама свадьба состоялась в октябре того же года.

В начале 2022 года родила сына. Его пара назвала Сай — в честь американского художника и абстракциониста Сая Твомбли.

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Лоуренс в конце 2022 года

Интересные факты о Дженнифер Лоуренс

"Золотой глобус" получала трижды — в 2013, 2014 и 2016 годах. В 2013 году журнал "Форбс" назвал ее второй, после Анджелины Джоли, самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Попала в скандал после съемок фильма от Netflix "Не смотри вверх", где играла главную роль на пару с Леонардо Ди Каприо. Ему заплатили 30 млн, а ей всего 25. В этом актриса увидела гендерную дискриминацию. В этом же году она стала лицом рекламной компании новой коллекции сумок "Miss Dior". В 2014 году стала одной из жертв массового излома аккаунтов знаменитостей на iCloud и публикации их откровенных фото.

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