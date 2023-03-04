Це вже не та Катніс із "Голодних ігор": як виглядає зараз Дженніфер Лоренс (фото)
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Рік тому вона народила дитину, але з екранів не зникла
Свого часу "Голодні ігри" стали справжнім проривом. Перша частина трилогії у 2012-му зібрала майже 700 млн доларів у прокаті, а наступні — ще більше. Глядачам сподобалася екранізація однойменного роману Сюзанни Коллінз і полюбилися Катніс Евердін й Піта Мелларк, які повстали проти кровожерливої системи.
Головну жіночу роль виконала американська акторка Дженніфер Лоренс. Раніше вона з’являлася у супергеройських бойовиках "Люди ікс" і на момент зйомок вже була досить відомою для глядачів, тому з легкістю обійшла на кастингу майже три десятки інших претенденток на роль. Як склалося життя та, зокрема, її кар’єра після цього проєкту, чим тепер займається Лоренс і де ще її можна побачити, розповідає "Телеграф".
Дженніфер Лоренс — та сама вогняна Катніс Евердін
На сьогодні актрисі 32 роки. Ще у 14-річному віці вона вирішила, що стане зніматися в фільмах і буде дуже знаменитою. Так і сталося, але її шлях до популярності почався з моделінгу: під час прогулянки вулицями Нью-Йорка дівчину помітив фотограф. Він зробив кілька знімків і після цього юну Дженніфер почали засипати пропозиціями взяти участь у фотосесіях.
У цей же період вона почала пробиватися і в кіно. Її дебют відбувся у 16 років — тоді юна акторка, яка кинула школу на два роки раніше, щоб присвятити себе мрії, зіграла у фільмі "Міська компанія" (2006). Далі були невеличкі ролі у телепроєктах "Монк" (2006), "Мертва справа" (2007) і "Медіум" (2007—2008), які особливої популярності їй не принесли. Однак Лоренс не здавалася і шукала своє щастя далі.
Удача підвернулася досить швидко: у 2008 році вона зіграла у фільмі "Палаюча рівнина" та отримала премію Марчелло Мастроянні на Венеційському кінофестивалі. Ще через два роки юна зірка відзначилася у стрічці "Зимова кістка" (головна роль), за яку була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус". Але до отримання "Оскара" лишалося ще 3 роки — його 23-річній Дженіффер Лоренс присудили за зйомки у драматичній комедії "Збірка промінців надії" (2012). А між цим якраз була перша частина "Голодних ігор" — попри все, саме цей проєкт приніс їй світову славу, яка росла не по днях, а по годинах.
Феномен популярності Дженніфер Лоренс
Акторка здобула світове визнання заслужено, знявшись у багатьох стрічках і доклавши немало зусиль. Але були й інші причини. Наприклад, те, що на перших порах їй вдалося підкорити шанувальників своєю простотою: вона часто давала інтерв’ю, в яких відкрито і без зайвого пафосу розповідала про різні речі та висловлювалася буквально як "дівчина з сусіднього двору".
І знову ж таки одне важливе "але": у певний момент усе змінилося і її популярність почала танути на очах. Падіння рейтингів Лоренс припало на той період, коли акторка вирішила поповнити лави феміністок, гадаючи, що вскочить на гребінь хвилі і здобуде ще більшу популярність. Однак і прихильники, і скептики поставилися до неї досить холодно. Оскільки зірка вирішила боротися з проявами сексизму у роботі (зокрема із тим, що жінки зазвичай отримують менші гонорари, ніж чоловіки), але при цьому не поспішала ділитися своїми грошима з усілякими фондами та організаціями, феміністки не могли "прийняти" її у свої ряди. А щодо скептиків, то тут і так все зрозуміло.
Інші роботи Дженіффер Лоренс
Після зйомок у "Голодних іграх" в неї було ще немало культових проєктів. Наприклад, "Люди X", де вона зіграла Містік (Рейвен Даркголм). Крім того, Лоренс можна побачити у таких картинах:
- 2013 — Американська афера
- 2014 — Серена
- 2015 — Джой
- 2016 — Пробудження
- 2017 — Мати! (фільм жахів)
- 2018 — Червоний горобець
- 2021 — Не дивися вгору
- 2022 — Міст
Особисте життя
Влітку 2018 року Лоренс почала зустрічатися з директором картинної галереї Куком Мароні, а вже на початку наступного року пара оголосила про заручини. Офіційно у шлюбі вона з лютого 2019-го, а саме весілля відбулося у жовтні того ж року.
На початку 2022 року народила сина. Його пара назвала Сай — на честь американського художника та абстракціоніста Сая Твомблі.
Цікаві факти про Дженніфер Лоренс
- "Золотий глобус" отримувала тричі — у 2013, 2014 та 2016 роках.
- У 2013 журнал "Форбс" назвав її другою, після Анджеліни Джолі, найбільш високооплачуваною акторкою Голлівуду.
- Потрапила у скандал після зйомок фільму від Netflix "Не дивися вгору", де виконувала головну роль на пару з Леонардо Ді Капріо. Йому заплатили 30 млн, а їй — лише 25. У цьому актриса побачила гендерну дискримінацію.
- Того ж року вона стала обличчям рекламної компанії нової колекції сумок "Miss Dior".
- У 2014 році стала однією з жертв масового зламу акаунтів знаменитостей на iCloud та публікації їхніх відвертих фото.
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