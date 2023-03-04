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Це вже не та Катніс із "Голодних ігор": як виглядає зараз Дженніфер Лоренс (фото)

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публікації
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Автор
Катніс Евердін із фільму "Голодні ігри" Новина оновлена 04 березня 2023, 09:15
Катніс Евердін із фільму "Голодні ігри". Фото mirf.ru

Рік тому вона народила дитину, але з екранів не зникла

Свого часу "Голодні ігри" стали справжнім проривом. Перша частина трилогії у 2012-му зібрала майже 700 млн доларів у прокаті, а наступні — ще більше. Глядачам сподобалася екранізація однойменного роману Сюзанни Коллінз і полюбилися Катніс Евердін й Піта Мелларк, які повстали проти кровожерливої системи.

Головну жіночу роль виконала американська акторка Дженніфер Лоренс. Раніше вона з’являлася у супергеройських бойовиках "Люди ікс" і на момент зйомок вже була досить відомою для глядачів, тому з легкістю обійшла на кастингу майже три десятки інших претенденток на роль. Як склалося життя та, зокрема, її кар’єра після цього проєкту, чим тепер займається Лоренс і де ще її можна побачити, розповідає "Телеграф".

Дженніфер Лоренс — та сама вогняна Катніс Евердін

Дженніфер Лоренс - як змінилася акторка за багато років після виходу "Голодних ігор"
Лоренс у "Голодних іграх" і зараз

На сьогодні актрисі 32 роки. Ще у 14-річному віці вона вирішила, що стане зніматися в фільмах і буде дуже знаменитою. Так і сталося, але її шлях до популярності почався з моделінгу: під час прогулянки вулицями Нью-Йорка дівчину помітив фотограф. Він зробив кілька знімків і після цього юну Дженніфер почали засипати пропозиціями взяти участь у фотосесіях.

Дженніфер Лоренс у юності
Юна Дженніфер Лоренс

У цей же період вона почала пробиватися і в кіно. Її дебют відбувся у 16 років — тоді юна акторка, яка кинула школу на два роки раніше, щоб присвятити себе мрії, зіграла у фільмі "Міська компанія" (2006). Далі були невеличкі ролі у телепроєктах "Монк" (2006), "Мертва справа" (2007) і "Медіум" (2007—2008), які особливої популярності їй не принесли. Однак Лоренс не здавалася і шукала своє щастя далі.

Дженніфер Лоренс у різні роки пробувала кардинально різні стрижки
У різний час акторка носила зовсім різні зачіски

Удача підвернулася досить швидко: у 2008 році вона зіграла у фільмі "Палаюча рівнина" та отримала премію Марчелло Мастроянні на Венеційському кінофестивалі. Ще через два роки юна зірка відзначилася у стрічці "Зимова кістка" (головна роль), за яку була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус". Але до отримання "Оскара" лишалося ще 3 роки — його 23-річній Дженіффер Лоренс присудили за зйомки у драматичній комедії "Збірка промінців надії" (2012). А між цим якраз була перша частина "Голодних ігор" — попри все, саме цей проєкт приніс їй світову славу, яка росла не по днях, а по годинах.

Дженіффер Лоренс отримала Оскар
"Оскар" у такому віці - це дійсно круто за мірками Голлівуду

Феномен популярності Дженніфер Лоренс

Акторка здобула світове визнання заслужено, знявшись у багатьох стрічках і доклавши немало зусиль. Але були й інші причини. Наприклад, те, що на перших порах їй вдалося підкорити шанувальників своєю простотою: вона часто давала інтерв’ю, в яких відкрито і без зайвого пафосу розповідала про різні речі та висловлювалася буквально як "дівчина з сусіднього двору".

І знову ж таки одне важливе "але": у певний момент усе змінилося і її популярність почала танути на очах. Падіння рейтингів Лоренс припало на той період, коли акторка вирішила поповнити лави феміністок, гадаючи, що вскочить на гребінь хвилі і здобуде ще більшу популярність. Однак і прихильники, і скептики поставилися до неї досить холодно. Оскільки зірка вирішила боротися з проявами сексизму у роботі (зокрема із тим, що жінки зазвичай отримують менші гонорари, ніж чоловіки), але при цьому не поспішала ділитися своїми грошима з усілякими фондами та організаціями, феміністки не могли "прийняти" її у свої ряди. А щодо скептиків, то тут і так все зрозуміло.

Інші роботи Дженіффер Лоренс

Дженіффер Лоренс у ролі Містік у фільмі "Люди Ікс"
Усім відома Містік із "Люди Ікс"

Після зйомок у "Голодних іграх" в неї було ще немало культових проєктів. Наприклад, "Люди X", де вона зіграла Містік (Рейвен Даркголм). Крім того, Лоренс можна побачити у таких картинах:

  • 2013 — Американська афера
  • 2014 — Серена
  • 2015 — Джой
  • 2016 — Пробудження
  • 2017 — Мати! (фільм жахів)
  • 2018 — Червоний горобець
  • 2021 — Не дивися вгору
  • 2022 — Міст

Особисте життя

Влітку 2018 року Лоренс почала зустрічатися з директором картинної галереї Куком Мароні, а вже на початку наступного року пара оголосила про заручини. Офіційно у шлюбі вона з лютого 2019-го, а саме весілля відбулося у жовтні того ж року.

На початку 2022 року народила сина. Його пара назвала Сай — на честь американського художника та абстракціоніста Сая Твомблі.

Дженіффер Лоренс зараз
Останнім часом зірка любить радувати фанатів дуже відвертими вирізами
Дженіффер Лоренс наприкінці 2022 року
Лоренс наприкінці 2022 року

Цікаві факти про Дженніфер Лоренс

  1. "Золотий глобус" отримувала тричі — у 2013, 2014 та 2016 роках.
  2. У 2013 журнал "Форбс" назвав її другою, після Анджеліни Джолі, найбільш високооплачуваною акторкою Голлівуду.
  3. Потрапила у скандал після зйомок фільму від Netflix "Не дивися вгору", де виконувала головну роль на пару з Леонардо Ді Капріо. Йому заплатили 30 млн, а їй — лише 25. У цьому актриса побачила гендерну дискримінацію.
  4. Того ж року вона стала обличчям рекламної компанії нової колекції сумок "Miss Dior".
  5. У 2014 році стала однією з жертв масового зламу акаунтів знаменитостей на iCloud та публікації їхніх відвертих фото.

Раніше ми показували, як змінилася "Міс Конгеніальність" — неперевершена Сандра Буллок. Їй уже 58 років.

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