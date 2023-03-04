Це вже не та Катніс із "Голодних ігор": як виглядає зараз Дженніфер Лоренс (фото)

Рік тому вона народила дитину, але з екранів не зникла

Свого часу "Голодні ігри" стали справжнім проривом. Перша частина трилогії у 2012-му зібрала майже 700 млн доларів у прокаті, а наступні — ще більше. Глядачам сподобалася екранізація однойменного роману Сюзанни Коллінз і полюбилися Катніс Евердін й Піта Мелларк, які повстали проти кровожерливої системи.

Головну жіночу роль виконала американська акторка Дженніфер Лоренс. Раніше вона з’являлася у супергеройських бойовиках "Люди ікс" і на момент зйомок вже була досить відомою для глядачів, тому з легкістю обійшла на кастингу майже три десятки інших претенденток на роль. Як склалося життя та, зокрема, її кар’єра після цього проєкту, чим тепер займається Лоренс і де ще її можна побачити, розповідає "Телеграф".

Дженніфер Лоренс — та сама вогняна Катніс Евердін

Лоренс у "Голодних іграх" і зараз

На сьогодні актрисі 32 роки. Ще у 14-річному віці вона вирішила, що стане зніматися в фільмах і буде дуже знаменитою. Так і сталося, але її шлях до популярності почався з моделінгу: під час прогулянки вулицями Нью-Йорка дівчину помітив фотограф. Він зробив кілька знімків і після цього юну Дженніфер почали засипати пропозиціями взяти участь у фотосесіях.

Юна Дженніфер Лоренс

У цей же період вона почала пробиватися і в кіно. Її дебют відбувся у 16 років — тоді юна акторка, яка кинула школу на два роки раніше, щоб присвятити себе мрії, зіграла у фільмі "Міська компанія" (2006). Далі були невеличкі ролі у телепроєктах "Монк" (2006), "Мертва справа" (2007) і "Медіум" (2007—2008), які особливої популярності їй не принесли. Однак Лоренс не здавалася і шукала своє щастя далі.

У різний час акторка носила зовсім різні зачіски

Удача підвернулася досить швидко: у 2008 році вона зіграла у фільмі "Палаюча рівнина" та отримала премію Марчелло Мастроянні на Венеційському кінофестивалі. Ще через два роки юна зірка відзначилася у стрічці "Зимова кістка" (головна роль), за яку була номінована на "Оскар" і "Золотий глобус". Але до отримання "Оскара" лишалося ще 3 роки — його 23-річній Дженіффер Лоренс присудили за зйомки у драматичній комедії "Збірка промінців надії" (2012). А між цим якраз була перша частина "Голодних ігор" — попри все, саме цей проєкт приніс їй світову славу, яка росла не по днях, а по годинах.

"Оскар" у такому віці - це дійсно круто за мірками Голлівуду

Феномен популярності Дженніфер Лоренс

Акторка здобула світове визнання заслужено, знявшись у багатьох стрічках і доклавши немало зусиль. Але були й інші причини. Наприклад, те, що на перших порах їй вдалося підкорити шанувальників своєю простотою: вона часто давала інтерв’ю, в яких відкрито і без зайвого пафосу розповідала про різні речі та висловлювалася буквально як "дівчина з сусіднього двору".

І знову ж таки одне важливе "але": у певний момент усе змінилося і її популярність почала танути на очах. Падіння рейтингів Лоренс припало на той період, коли акторка вирішила поповнити лави феміністок, гадаючи, що вскочить на гребінь хвилі і здобуде ще більшу популярність. Однак і прихильники, і скептики поставилися до неї досить холодно. Оскільки зірка вирішила боротися з проявами сексизму у роботі (зокрема із тим, що жінки зазвичай отримують менші гонорари, ніж чоловіки), але при цьому не поспішала ділитися своїми грошима з усілякими фондами та організаціями, феміністки не могли "прийняти" її у свої ряди. А щодо скептиків, то тут і так все зрозуміло.

Інші роботи Дженіффер Лоренс

Усім відома Містік із "Люди Ікс"

Після зйомок у "Голодних іграх" в неї було ще немало культових проєктів. Наприклад, "Люди X", де вона зіграла Містік (Рейвен Даркголм). Крім того, Лоренс можна побачити у таких картинах:

2013 — Американська афера

2014 — Серена

2015 — Джой

2016 — Пробудження

2017 — Мати! (фільм жахів)

2018 — Червоний горобець

2021 — Не дивися вгору

2022 — Міст

Особисте життя

Влітку 2018 року Лоренс почала зустрічатися з директором картинної галереї Куком Мароні, а вже на початку наступного року пара оголосила про заручини. Офіційно у шлюбі вона з лютого 2019-го, а саме весілля відбулося у жовтні того ж року.

На початку 2022 року народила сина. Його пара назвала Сай — на честь американського художника та абстракціоніста Сая Твомблі.

Останнім часом зірка любить радувати фанатів дуже відвертими вирізами

Лоренс наприкінці 2022 року

Цікаві факти про Дженніфер Лоренс

"Золотий глобус" отримувала тричі — у 2013, 2014 та 2016 роках. У 2013 журнал "Форбс" назвав її другою, після Анджеліни Джолі, найбільш високооплачуваною акторкою Голлівуду. Потрапила у скандал після зйомок фільму від Netflix "Не дивися вгору", де виконувала головну роль на пару з Леонардо Ді Капріо. Йому заплатили 30 млн, а їй — лише 25. У цьому актриса побачила гендерну дискримінацію. Того ж року вона стала обличчям рекламної компанії нової колекції сумок "Miss Dior". У 2014 році стала однією з жертв масового зламу акаунтів знаменитостей на iCloud та публікації їхніх відвертих фото.

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