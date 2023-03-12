Як виглядають зараз Генрі та Клер із фільму "Дружина мандрівника у часі": минуло майже 15 років (фото)
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Обоє зірок досі активно знімаються у кіно, майже щороку радуючи своїх фанатів новими картинами
Цей фантастичний фільм побачив світ у 2009 році, як і детективний телесеріал "Касл". Це екранізація однойменного роману Одрі Ніффенеггер про хлопця, який через рідкісну генетичну хворобу переміщається в часі, але не здатен цього контролювати. Дружина мандрівника в часі вперше зустріла свого коханого в 6 років, коли йому було 36. З того часу дівчинка чекала на повернення Генрі роками і коли це сталося, пара побралася. Все було чудово, але дуже недовго — переміщення Генрі в часі непередбачувані, тож він може зникнути раптово і дуже надовго…
Головні ролі у фільмі виконують Ерік Бана (Генрі Детембл) і Рейчел Мак-Адамс (Клер Ебшир). Як змінилися актори за майже 15 років, де ще вони знімалися і чим цікавляться у реальному житті, розповідає та показує "Телеграф".
Ерік Бана — той самий мандрівник у часі
Австралійський актор і комік, якому зараз 54 роки. Починав з гумористичних телешоу та комедійних серіалів, у великому кіно дебютував у 1997 році в драмі "Замок". У Голлівуді "засвітився" лише у 2001-му. Щасливим білетом для нього стала роль снайпера фільмі "Чорний яструб" (2001), далі він зіграв Брюса Баннера у стрічці "Халк" 2003 року, а потім йому запропонували головну роль в епічному блокбастері "Троя" (2004), з якою актор впорався просто чудово.
Інші фільми Еріка Бана (фільмографія):
- 2005 — Мюнхен
- 2007 — Щасливець
- 2007 — Забуті бажання
- 2008 — Ще одна з роду Болейн (зіграв короля Генріха VIII)
- 2009 — Мері та Макс
- 2009 — Зоряний шлях (капітан Неро)
- 2009 — Смішні ви!
- 2011 — Ханна. Ідеальна зброя
- 2012 — Чорний дрізд
- 2013 — Вцілілий
- 2014 — Визволи нас від лукавого
- 2015 — Проти шторму
- 2015 — Щоденник Роуз
- 2017 — Король Артур: Легенда меча
- 2018 — Брудний Джон
- 2020 — Засуха
- 2022 — Blueback (Австралія, драма)
Відомо, що у 2020 році Ерік повернувся до Австралії, щоб знятися у трилері The Dry (Засуха). Окрім акторства, він обожнює автоперегони і бере участь у всіляких гоночних змаганнях в Австралії. Також займається благодійністю. Одружений, має двох дітей.
Рейчел Мак-Адамс — та сама дружина мандрівника у часі
Канадська акторка та екоактивістка. Зараз їй 44 роки. У кіно з 2001 року (серіал "Знаменитий Джетт Джексон"). Найзнаменитіші її ролі: Реджина Джордж ("Шерлок Холмс", 2009), Ірен Адлер ("Погані дівчиська", 2004) та Беккі Фуллер ("Ранковий підйом", 2010). Власниця "Оскара" (2016).
Проходила проби на роль Сью Шторм у "Фантастичній четвірці" та дівчини Джеймса Бонда у "Казино "Рояль". Крім того, вона могла зіграти роль Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" і головну жіночу роль у "Місія нездійсненна 3", однак ролі дісталися іншим актрисам.
Інші фільми з Рейчел Мак-Адамс (фільмографія):
- 2002 — Ципочка
- 2004 — Щоденник пам'яті
- 2005 — Нічний рейс
- 2008 — Крутий поворот
- 2009 — Ігри влади
- 2011 — Опівночі в Парижі
- 2012 — Клятва
- 2012 — До дива
- 2013 — Коханий з майбутнього
- 2015 — Справжній детектив (2-й сезон)
- 2015 — Шульга
- 2015 — У центрі уваги
- 2015 — Алоха
- 2016 — Доктор Стрендж
- 2017 — Непокора
- 2018 — Нічні ігри
- 2022 — Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля
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