Як виглядають зараз Генрі та Клер із фільму "Дружина мандрівника у часі": минуло майже 15 років (фото)

Обоє зірок досі активно знімаються у кіно, майже щороку радуючи своїх фанатів новими картинами

Цей фантастичний фільм побачив світ у 2009 році, як і детективний телесеріал "Касл". Це екранізація однойменного роману Одрі Ніффенеггер про хлопця, який через рідкісну генетичну хворобу переміщається в часі, але не здатен цього контролювати. Дружина мандрівника в часі вперше зустріла свого коханого в 6 років, коли йому було 36. З того часу дівчинка чекала на повернення Генрі роками і коли це сталося, пара побралася. Все було чудово, але дуже недовго — переміщення Генрі в часі непередбачувані, тож він може зникнути раптово і дуже надовго…

Головні ролі у фільмі виконують Ерік Бана (Генрі Детембл) і Рейчел Мак-Адамс (Клер Ебшир). Як змінилися актори за майже 15 років, де ще вони знімалися і чим цікавляться у реальному житті, розповідає та показує "Телеграф".

Ерік Бана — той самий мандрівник у часі

Австралійський актор і комік, якому зараз 54 роки. Починав з гумористичних телешоу та комедійних серіалів, у великому кіно дебютував у 1997 році в драмі "Замок". У Голлівуді "засвітився" лише у 2001-му. Щасливим білетом для нього стала роль снайпера фільмі "Чорний яструб" (2001), далі він зіграв Брюса Баннера у стрічці "Халк" 2003 року, а потім йому запропонували головну роль в епічному блокбастері "Троя" (2004), з якою актор впорався просто чудово.

Ерік Бана у ролі Генрі та зараз

Інші фільми Еріка Бана (фільмографія):

2005 — Мюнхен

2007 — Щасливець

2007 — Забуті бажання

2008 — Ще одна з роду Болейн (зіграв короля Генріха VIII)

2009 — Мері та Макс

2009 — Зоряний шлях (капітан Неро)

2009 — Смішні ви!

2011 — Ханна. Ідеальна зброя

2012 — Чорний дрізд

2013 — Вцілілий

2014 — Визволи нас від лукавого

2015 — Проти шторму

2015 — Щоденник Роуз

2017 — Король Артур: Легенда меча

2018 — Брудний Джон

2020 — Засуха

2022 — Blueback (Австралія, драма)

Відомо, що у 2020 році Ерік повернувся до Австралії, щоб знятися у трилері The Dry (Засуха). Окрім акторства, він обожнює автоперегони і бере участь у всіляких гоночних змаганнях в Австралії. Також займається благодійністю. Одружений, має двох дітей.

Ерік Бана в Берліні наприкінці 2022 року

Рейчел Мак-Адамс — та сама дружина мандрівника у часі

Канадська акторка та екоактивістка. Зараз їй 44 роки. У кіно з 2001 року (серіал "Знаменитий Джетт Джексон"). Найзнаменитіші її ролі: Реджина Джордж ("Шерлок Холмс", 2009), Ірен Адлер ("Погані дівчиська", 2004) та Беккі Фуллер ("Ранковий підйом", 2010). Власниця "Оскара" (2016).

Проходила проби на роль Сью Шторм у "Фантастичній четвірці" та дівчини Джеймса Бонда у "Казино "Рояль". Крім того, вона могла зіграти роль Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" і головну жіночу роль у "Місія нездійсненна 3", однак ролі дісталися іншим актрисам.

Рейчел Мак-Адамс в ролі Клер і зараз

Інші фільми з Рейчел Мак-Адамс (фільмографія):

2002 — Ципочка

2004 — Щоденник пам'яті

2005 — Нічний рейс

2008 — Крутий поворот

2009 — Ігри влади

2011 — Опівночі в Парижі

2012 — Клятва

2012 — До дива

2013 — Коханий з майбутнього

2015 — Справжній детектив (2-й сезон)

2015 — Шульга

2015 — У центрі уваги

2015 — Алоха

2016 — Доктор Стрендж

2017 — Непокора

2018 — Нічні ігри

2022 — Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля

У 2023 році має вийти фільм "Ти тут, Боже? Це я, Маргарет" за її участі.

Свого часу актриса зустрічалася з Райаном Гослінгом. Зараз у стосунках з Джейні Лінденом, у пари двоє дітей.

Раніше ми показували, як змінилася головна героїня "Баффі — переможниця вампірів". Зараз зірку популярного серіалу важко впізнати — Сарі Мішель Геллар уже 45, однак вигляд вона має пречудовий.