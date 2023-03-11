Як змінилася зірка "Диявол носить Prada" Енн Хетеуей та інші актори фільму через 17 років (фото)

Головна героїня стала неймовірно успішною, а ось про її кіношного коханого відомо менше

Один із популярних фільмів про модну індустрію — "Диявол носить Prada" — вийшов на екрани в 2006 році. Проєкт отримав приголомшливий успіх у глядачів по всьому світу, не дарма в ньому взяли участь іменита голлівудська акторка Меріл Стріп і зірка серіалу "Менталіст" Саймон Бейкер.

"Телеграф" розповідає, якими були головні герої фільму на екрані та як вони змінилися за 17 років. Енн Хетеуей, здається, лише помолодшала з роками, а ось хтось із персонажів помітно постарів.

Американська комедійна драма "Диявол носить Prada" знята за сюжетом однойменної книги Лорен Вайсбергер. У центрі – дівчина Енді, яка стажується у престижному модному журналі. Її шефинєю стала Міранда Прістлі, як кажуть критики, прототип героїні — редакторка журналу Vogue Анна Вінтур.

Як змінилися актори "Диявол носить Prada": фото тоді та зараз

Меріл Стріп — Міранда Прістлі (73 роки)

Вважається однією з найвидатніших актрис сучасності, тож з роллю жорсткої головної редакторки впоралася бездоганно. "Мамма Міа!", "Залізна леді", "Велика маленька брехня": це лише кілька примітних робіт із фільмографії Меріл Стріп. Незважаючи на карколомну кар’єру, встигла стати мамою чотирьох дітей (а тепер і бабусею). Її шлюбу із Джоном Гаммером вже 45 років.

Міранді вже за 70

Шлюбу актриси 45 років

Енн Хетеуей — Андреа (Енді) Сакс (40 років)

Першу популярність актриса здобула завдяки франшизі "Щоденники принцеси", але саме "Диявол носить Prada" приніс їй комерційний успіх. Зараз у фільмографії актриси десятки відомих робіт, що відзначені високими кінонагородами, у тому числі "Рейчел виходить заміж", "Війна наречених", "Темний лицар: Відродження легенди", "Знедолені", "Стажер", "Аліса в Країні чудес". Понад десять років одружена з Адамом Шульманом, пара виховує двох синів.

Роки не владні над красою акторки

Емілі Блант — Емілі (40 років)

Домогтися визнання вдалося і виконавиці однієї із співробітниць журналу, незважаючи на те, що це була роль другого плану. Глядачі також могли бачити актрису у картинах "Дочка Гідеона", "Молода Вікторія", "Тихе місце". З 2010 року одружена з Джоном Красінскі, мама двох дочок.

Емілі Блант дуже змінилася

Едріан Греньє — Нейт Купер (46 років)

Актор грав бойфренда головної героїні, але яскравіша роль у його кар’єрі — Вінсент Чейз у серіалі "Красавці". Про своє особисте життя намагається мовчати. За даними журналістів, кілька років у відносинах з Джордан Роммеле, разом із дівчиною спонтанно побралися в Марокко минулого року.

Кудрі залишилися в минулому

Саймон Бейкер — Крістіан Томпсон (53 роки)

На рахунку актора багато ролей, але найпомітніша з них – Патрік Джейн у серіалі "Менталіст". Актор має трьох дітей. Щоправда, шлюб із Ребеккою Рігг зазнав краху після майже 30 років спільного життя. Навколо його нових романів із коханими (які іноді на 20 років молодші за актора) ходить багато чуток, але сам Бейкер на це не реагує.

Актор помітно постарів

Раніше "Телеграф" розповідав, як повернуло життя акторів популярного фільму "Блондинка у законі". Стати відомою, як це зробила Різ Уізерспун, змогли не всі.