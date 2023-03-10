"Рятувальники Малібу" вже не ті: який вигляд мають зірки серіалу через 34 роки (фото)
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"Рятувальникам Малібу" вже 34 роки, деякі з них змінилися до невпізнання
Американський телесеріал "Рятувальники Малібу" був хітом у 90-х, як і популярний "Беверлі-Хіллз". За пригодами рятувальників на лос-анджелеському пляжі у Каліфорнії спостерігали у всьому світі. Проєкт навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса в якості телешоу, що було переглянуто більш ніж 1,1 млрд глядачів.
Перша серія вийшла в ефір в 1989 році. За ці 34 роки головні герої "Рятувальників Малібу" дуже змінилися. Деякі з них, як Памела Андерсон, зірки Голлівуду, про інших давно нічого не чути. Докладніше про це дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу".
Актори серіалу "Рятувальники Малібу": фото раніше і зараз
Девід Хассельхофф — Мітч Бьюкеннон (70 років)
Також відомий за серіалом "Лицар доріг". Серйозно захопився музикою та випустив кілька альбомів.
Джеремі Джексон — Хобі Бьюкеннон (42 роки)
Відомий скандалами сексуального характеру та боротьбою з наркотичною залежністю. За завдання ножових поранень отримав тюремний термін (161 день перебував за ґратами, 5 років — умовно). Наразі займається тренерською діяльністю.
Майкл Ньюман — Майкл Ньюман (66 років)
Реальний рятувальник, який знявся у кіно. Також пробував себе у ролі актора озвучення. Нині бореться із хворобою Паркінсона.
Памела Андерсон — Сі Джей Паркер (55 років)
"Рятувальники Малібу" назавжди закріпили за актрисою звання секс-символу у США. Активістка природоохоронних рухів, виступає проти використання хутра в модній індустрії.
Грегорі Алан Вільямс — Гарнер Еллербі (66 років)
Глядачі можуть знати актора ще за одним серіалом — "Необхідна жорстокість". Ще одна пристрасть актора – письменство.
Олександра Пол — Стефані Холден (59 років)
На рахунку актриси десятки епізодичних ролей у фільмах та серіалах. Бере активну участь у кампаніях із захисту навколишнього середовища.
Майкл Бергін – Джей Ді Даріус (53 роки)
Збудував успішну кар’єру фотомоделі, зокрема, знімався у знаменитій чорно-білій серії знімків Calvin Klein. За даними журналістів, зараз працює агентом з нерухомості.
Девід Чокачі — Коді Медісон (55 років)
Зірка телесеріалу "Клинок відьом". Інші його ролі маловідомі широкому загалу.
Девід Червет — Метт Броуді (50 років)
Окрім акторства займався музикою, пробував свої сили як ведучий на телебаченні. Так поринув у питання будівництва власної домівки, що зараз керує будівельною компанією.
Ясмін Бліт — Керолайн Холден (54 роки)
Успішно засвітилася у проєкті "Детектив Неш Бріджес". Лікувалася від кокаїнової залежності, притягалася правоохоронними органами знову ж таки через наркотики. В останні роки у зйомках не брала участі. Вважалася однією з найкрасивіших акторок, але тепер її навряд чи можна впізнати.
Джина Лі Нолін — Нілі Кепшоу (51 рік)
Інші роботи актриси були настільки успішними, як " Рятувальники Малібу ". Натомість Джина реалізувалась у материнстві: вона – мама трьох дітей.
Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів із аргентинського серіалу "Дикий ангел". Головна героїня – Наталія Орейро – стала дуже популярною, але захопилася російським кіно і навіть отримала громадянство.