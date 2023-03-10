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"Рятувальники Малібу" вже не ті: який вигляд мають зірки серіалу через 34 роки (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Головні герої серіалу, якими їх запам’ятали глядачі
Головні герої серіалу, якими їх запам’ятали глядачі. Фото pinterest.com

"Рятувальникам Малібу" вже 34 роки, деякі з них змінилися до невпізнання

Американський телесеріал "Рятувальники Малібу" був хітом у 90-х, як і популярний "Беверлі-Хіллз". За пригодами рятувальників на лос-анджелеському пляжі у Каліфорнії спостерігали у всьому світі. Проєкт навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса в якості телешоу, що було переглянуто більш ніж 1,1 млрд глядачів.

Перша серія вийшла в ефір в 1989 році. За ці 34 роки головні герої "Рятувальників Малібу" дуже змінилися. Деякі з них, як Памела Андерсон, зірки Голлівуду, про інших давно нічого не чути. Докладніше про це дізнайтесь у матеріалі "Телеграфу".

Актори серіалу "Рятувальники Малібу": фото раніше і зараз

Девід Хассельхофф — Мітч Бьюкеннон (70 років)

Також відомий за серіалом "Лицар доріг". Серйозно захопився музикою та випустив кілька альбомів.

Девід Хассельхофф раніше і зараз
Улюбленцю дівчат із 90-х вже 70 років

Джеремі Джексон — Хобі Бьюкеннон (42 роки)

Відомий скандалами сексуального характеру та боротьбою з наркотичною залежністю. За завдання ножових поранень отримав тюремний термін (161 день перебував за ґратами, 5 років — умовно). Наразі займається тренерською діяльністю.

Джеремі Джексон раніше і зараз
З акторів у тренери

Майкл Ньюман — Майкл Ньюман (66 років)

Реальний рятувальник, який знявся у кіно. Також пробував себе у ролі актора озвучення. Нині бореться із хворобою Паркінсона.

Майкл Ньюман раніше і зараз
Вуса – на місці

Памела Андерсон — Сі Джей Паркер (55 років)

"Рятувальники Малібу" назавжди закріпили за актрисою звання секс-символу у США. Активістка природоохоронних рухів, виступає проти використання хутра в модній індустрії.

Памела Андерсон раніше і зараз
Мабуть, найзнаменитіша з "рятувальників"

Грегорі Алан Вільямс — Гарнер Еллербі (66 років)

Глядачі можуть знати актора ще за одним серіалом — "Необхідна жорстокість". Ще одна пристрасть актора – письменство.

Грегорі Алан Вільямс раніше і зараз
Видав кілька книг

Олександра Пол — Стефані Холден (59 років)

На рахунку актриси десятки епізодичних ролей у фільмах та серіалах. Бере активну участь у кампаніях із захисту навколишнього середовища.

Олександра Пол раніше і зараз
Така ж струнка і усміхнена

Майкл Бергін – Джей Ді Даріус (53 роки)

Збудував успішну кар’єру фотомоделі, зокрема, знімався у знаменитій чорно-білій серії знімків Calvin Klein. За даними журналістів, зараз працює агентом з нерухомості.

Майкл Бергін раніше і зараз
Акторство позаду

Девід Чокачі — Коді Медісон (55 років)

Зірка телесеріалу "Клинок відьом". Інші його ролі маловідомі широкому загалу.

Девід Чокачі раніше і зараз
"Рятувальник" — найвідоміша роль актора

Девід Червет — Метт Броуді (50 років)

Окрім акторства займався музикою, пробував свої сили як ведучий на телебаченні. Так поринув у питання будівництва власної домівки, що зараз керує будівельною компанією.

Девід Червет раніше і зараз
Зайнявся будівельним бізнесом

Ясмін Бліт — Керолайн Холден (54 роки)

Успішно засвітилася у проєкті "Детектив Неш Бріджес". Лікувалася від кокаїнової залежності, притягалася правоохоронними органами знову ж таки через наркотики. В останні роки у зйомках не брала участі. Вважалася однією з найкрасивіших акторок, але тепер її навряд чи можна впізнати.

Ясмін Бліт раніше і зараз
Наркотики зруйнували життя "рятівниці"

Джина Лі Нолін — Нілі Кепшоу (51 рік)

Інші роботи актриси були настільки успішними, як " Рятувальники Малібу ". Натомість Джина реалізувалась у материнстві: вона – мама трьох дітей.

Джина Лі Нолін раніше і зараз
Залишилася такою ж красунею

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів із аргентинського серіалу "Дикий ангел". Головна героїня – Наталія Орейро – стала дуже популярною, але захопилася російським кіно і навіть отримала громадянство.

Теги:
#Актори #Памела Андерсон #Рятівники Малібу