Зірка "Дев’ять з половиною тижнів" Кім Бейсінгер налякала фанатів пластиковим лицем: від колишньої красуні нічого не залишилося

Актриса трохи переборщила із пластикою.

Відома актриса та модель, зірка "9½ тижнів" та "Джеймса Бонда" 69-річна Кім Бейсінгер страшенно налякала своїх фанатів змінами своєї зовнішності. Мабуть, у гонитві за молодістю, ікона краси 80-х перестаралася із пластикою, адже її обличчя виглядає дуже ненатурально, навіть можна сказати, що воно нагадує пластикове.

Бейсінгер засвітилася на вечірці своєї дочки Айрленд Болдуін, яка відзначала бейбі шауер у незвичайному стилі стриптиз-клубу. 69-річна ексдівчина Бонда постала перед папараці зі своїм бойфрендом Мітчем Стоуном, пише The Post.

Варто зазначити, що неозброєним оком видно, що Бейсінгер лягала під ножа пластичного хірурга, проте сама актриса ніколи не підтверджувала цей факт. Щобільше, її дочка стверджувала, що її мати цілком натуральна. Ну, дивіться на фото та судіть самі.

Кім Бейсінгер прославилися у 1980-х роках, почавши з ролі дівчини Бонда разом із Шоном Коннері у фільмі про Джеймса Бонда 1983 року "Ніколи не говори ніколи". Вона також добре відома своєю роллю в еротичній драмі "9½ тижнів", а також оскароносною грою в "Секретах Лос-Анджелеса". Подивіться, як артистка виглядала тоді:

Кім Бейсінгер у фільмі "Дев’ять з половиною тижнів"

Кім Бейсінгер у фільмі "Дев’ять з половиною тижнів"

Кім Бейсінгер у фільмі "Дев’ять з половиною тижнів"

Кім Бейсінгер у фільмі "Дев’ять з половиною тижнів"

Кім Бейсінгер у фільмі "Джейм Бонд"

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися головні герої фільму "Брудні танці". Улюбленця Патріка Суейзі вже немає з нами, а "Бебі" разюче змінила свою зовнішність за допомогою пластичних хірургів.