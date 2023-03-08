Звезда "Девять с половиной недель" Ким Бейсингер напугала фанатов пластиковым лицом: от прежней красотки ничего не осталось

Актриса немного переборщила с пластикой.

Известная актриса и модель, звезда "9½ недель" и "Джеймса Бонда" 69-летняя Ким Бейсингер до ужаса напугала своих фанатов изменениями своей внешности. Видимо в погоне за молодостью, икона красоты 80-х перестаралась с пластикой, ведь ее лицо выглядит очень ненатурально, даже можно сказать что оно напоминает пластиковое.

Бейсингер засветилась на вечеринке своей дочери Айрленд Болдуин, которая отмечала бейби шауэр в необычном стиле стриптиз-клуба. 69-летняя экс-девушка Бонда появилась перед папараци со своим бойфрендом Митчем Стоуном, пишет The Post.

Стоит отметить, что невооруженным глазом видно, что Бейсингер ложилась под нож пластического хирурга, однако сама актриса никогда не подтверждала этот факт. Более того, ее дочь утверждала, что ее мама полностью натуральная. Ну, смотрите на фото и судите сами.

Ким Бейсингер прославились в 1980-х годах, начав с роли девушки Бонда вместе с Шоном Коннери в фильме о Джеймсе Бонде 1983 года "Никогда не говори никогда". Она также хорошо известна своей ролью в эротической драме "9½ недель", а также оскароносной игрой в "Секретах Лос-Анджелеса". Посмотрите, как артистка выглядела тогда:

Ким Бейсингер в фильме "Девять с половиной недель"

Ким Бейсингер в фильме "Девять с половиной недель"

Ким Бейсингер в фильме "Девять с половиной недель"

Ким Бейсингер в фильме "Девять с половиной недель"

Ким Бейсингер в фильме "Джейм Бонд"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились главные герои фильма "Грязные танцы". Любимца Патрика Суэйзи уже нет с нами, а "Бэби" поразительно изменила свою внешность с помощью пластических хирургов.