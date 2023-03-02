Що трапилося із зіркою фільму "Вона – хлопець" і який зараз має вигляд Аманда Байнс (фото)

Блискуча кар’єра Байнс раптово обірвалася після однієї її заяви

Зірка романтичних комедій кінця 2000-х актриса Аманда Байнс була на вершині популярності, але різко пішла з кіно у 2010 році. Тоді дівчина чесно зізналася, що втомилася від Голівуду. До слова, так само залишили кар’єру діти-актори з фільму "Бетховен".

Чим зараз займається актриса Аманда Байнс, як вона змінилася за ці роки і чи збирається повертатися до зйомок? Про це читайте у матеріалі "Телеграфа".

Дитинство Аманди Байнс

Аманда Байнс народилася в 1986 році й зростала у звичайній каліфорнійській родині. Її батько любив театр, тому заохочував усі починання доньки у цьому напрямі. На сцену майбутня зірка ромкомів вийшла у сім років, а через три роки здобула перший досвід зйомок у телесеріалі. У 13 років – успішна ведуча власного проєкту "Шоу Аманди", неодноразова переможниця Kids’ Choice. В 2002 році – дебют у великому кіно ("Великий товстий брехун").

У яких фільмах знімалася Аманда Байнс

У фільмографії Аманди Байнс понад 15 блискучих ролей. Найбільш відомі картини з її участю: "Чого хоче дівчина", "Вона — хлопець", "Кохання на острові", "Лак для волосся", "Відмінниця легкої поведінки". Ці роботи принесли актрисі визнання, хоч і вона нарікала, що проявилася лише в комедійному амплуа.

Чому Аманда Байнс перестала зніматися у кіно

В 2010 році актриса приголомшила шанувальником заявою в соцмережах. У Twitter вона написала, що бути акторкою не так вже й весело, їй перестало подобатися зніматися, тому прийняла рішення завершити кар’єру.

Незважаючи на це, журналісти періодично повідомляли про Аманду Байнс, щоправда, у негативному контексті. У дівчини було повно юридичних проблем. Двічі звинувачувалася у водінні у нетверезому стані та наїздах на пішоходів. Зізнавалася, що вживала наркотики. Проблеми з психічним здоров’ям взагалі привели Байнс до стаціонару спеціалізованої клініки в 2013-2014 роках. Батькам довелося взяти дорослу дочку під опіку.

Відомо, що вже кілька років Аманда Байнс перебуває у стосунках із Полом Майклом. Пара навіть оголошувала про заручини, але весілля так і не відбулося. Інформація про вагітність актриси, яка з’являлася в медіа, виявилася хибною.

Аманда Байнс з Полом Майклом

Повернення Аманди Байнс

Акторка пробула під опікою дев’ять років аж до початку 2022 року. Через суди та зі схвалення матері вона розірвала домовленість. І, схоже, невдовзі ми можемо чекати на її повернення в акторський світ. За даними журналу People, Аманда Байнс приєднається до своїх колишніх колег за американським телешоу "Все це" (показано на каналі Nickelodeon у 1996-2000 роках).

Фото Аманди Байнс раніше і зараз

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